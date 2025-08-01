Два найочікуваніших смартфони 2025 року: Айфон 17 і Айфон 17 Про Макс

Ознайомтеся з ймовірними параметрами та можливостями майбутніх смартфонів Айфон 17 та Айфон 17 Про Макс, щоб вибрати найбільш підходящий варіант. Прем’єра новинок відбудеться вже цієї осені.

Характеристики iPhone 17

Айфон 17 отримає алюмінієвий корпус і скляну тильну панель. Ймовірно, дизайн залишиться колишнім, але можуть додати цікаві відтінки корпусу. Модель отримає екран 6,3″, доповнений ProMotion і частотою до 120 Гц. Купити Айфон 17 можна буде з оновленою фронтальною камерою, роздільну здатність якої планують підвищити до 24 Мп.

Очікується і більш потужний процесор, імовірно встановлять A18, побудований на 3-нм техпроцесі другого покоління від TSMC. Він забезпечить приріст продуктивності і знизить енергоспоживання. Гаджет працюватиме на новій iOS 26 з крутим інтерфейсом Liquid Glass. Сховище буде від 128 до 512 Гб. Також варто очікувати на підтримку Wi-Fi 7, що забезпечить комфортне і швидке підключення до мереж.

Зараз дивляться

Основна камера, за попередніми даними, буде включати два модулі:

ширококутний 48 Мп;

надширококутний 48 Мп.

Буде покращено Photonic Engine і вдосконалено нічну зйомку. Є висока ймовірність, що приберуть фізичний слот для SIM. Такий підхід зробить зберігання персональних даних більш надійним. Акумулятор теж може зазнати змін.

Буде реалізовано нове кріплення за допомогою клею, що активується слабким струмом. Це спростить заміну акумулятора і обслуговування смартфона. Автономність залишиться на рівні торішньої моделі, але додадуть більш високу швидкість дротової зарядки – 35 Вт.

Огляд iPhone 17 Pro Max

Флагманська модель буде з новою рамою, виготовленою з титану другого покоління, що зробить гаджет ще легшим і міцнішим. Щодо товщини, інсайдери не впевнені, що смартфон буде тоншим за торішній. Дехто вважає, що камерний блок буде розміщений ззаду горизонтально у верхній частині пристрою.

Дисплей Pro Max збереже розмір 6,9″, але отримає оновлення у вигляді більш яскравої та енергоефективної OLED-панелі. За чутками, Епл відмовиться від “динамічного острова” на користь підекранної камери та системи Face ID, що дозволить отримати абсолютно цілісний екран без вирізів та відволікаючих елементів.

Смартфон працюватиме на базі чіпа A19 Pro. Характеристики iPhone Pro Max 17 дозволять виконувати всі необхідні завдання: від насиченого геймінгу на максимальних налаштуваннях, закінчуючи зйомкою професійного фото та відео. Флагман підтримуватиме розширені можливості Apple Intelligence.

Камера складатиметься з трьох модулів по 48 Мп кожен. Буде встановлена вдосконалена оптика, підтримка ProRAW і ProRes. Телефотокамера з перископічним зумом забезпечить до 5-кратного збільшення без втрати якості. Очікується також впровадження нової системи фокусування, покращений нічний режим і можливість зйомки 3D-контенту.

За автономністю модель повинна протриматися довше попередньої за рахунок оптимізації чіпа і збільшеної ємності акумулятора (4400 або 4700 мАг). Можливо збільшать швидкість дротової та бездротової зарядки.

Обирайте 17 Айфон або модель Про Макс і замовляйте онлайн. Повні характеристики з’являться в день анонсу на офіційному сайті Apple. Можлива покупка за готівку або в кредит, а також зручна доставка по Києву, Львову, Одесі, Вінниці, Запоріжжю, Дніпру та іншим регіонам України.

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