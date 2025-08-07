ChatGPT-5: OpenAI представила модель, що вміє розмірковувати і менше галюцинує

Головне OpenAI презентувала GPT-5 — чат-бот експертного рівня з покращеною логікою й точністю.

GPT-5 краще програмує, менше "галюцинує" й працює як помічник PhD-рівня.

Конкуренція між OpenAI і Grok зростає, GPT-5 поступово впроваджується з 6 серпня.

Розробник ChatGPT – компанія OpenAI офіційно представила нову, довгоочікувану версію свого чат-бота на базі штучного інтелекту – GPT-5.

Генеральний директор і співзасновник OpenAI Сем Альтман назвав випуск GPT-5 історичним проривом.

– Я думаю, що щось подібне до GPT-5 було б просто неможливим у будь-який інший момент в історії людства, – сказав Альтман напередодні запуску, який відбувся у четвер, 6 серпня.

Модель GPT-5 позиціонують як таку, що володіє експертними навичками у сферах програмування, написання текстів та інших галузях.

Це підкреслює напружену конкуренцію серед технологічних компаній у сфері генеративного ШІ.

Подібні заяви нещодавно робив і Ілон Маск щодо власного чат-бота Grok, інтегрованого в соціальну платформу X.

Під час презентації оновленої версії Grok минулого місяця Маск стверджував, що його ШІ “перевищує PhD-рівень у всьому” та назвав Grok “найрозумнішим ШІ у світі”.

На цьому тлі OpenAI робить акцент на покращеннях, пов’язаних із достовірністю відповідей GPT-5.

Зокрема, за словами Альтмана, нова модель рідше демонструє “галюцинації” – явище, коли великі мовні моделі вигадують відповіді, та є менш схильною до введення користувача в оману.

OpenAI також просуває GPT-5 як ефективного помічника для програмістів, слідуючи за тенденцією серед провідних розробників ШІ у США.

Наприклад, компанія Anthropic орієнтує свою модель Claude Code на той самий сегмент користувачів.

Що вміє GPT-5

OpenAI підкреслює здатність GPT-5 самостійно створювати повноцінне програмне забезпечення та демонструвати вдосконалене логічне мислення: нова модель пояснює свої міркування, логіку та висновки.

У компанії заявляють, що GPT-5 більш налаштована на чесність і надає більш точні відповіді. Загалом, інтерфейс взаємодії з ботом, за словами розробників, став “більш людяним”.

Альтман зазначив, що GPT-5 суттєво перевершує попередні версії.

– GPT-3 для мене відчувався як розмова зі старшокласником… GPT-4 – як спілкування зі студентом університету. GPT-5 – це вперше, коли дійсно складається враження, що розмовляєш з експертом у будь-якій галузі, експертом PhD-рівня, – зазначив він.

Однак не всі поділяють такий оптимізм. Професорка Карісса Веліз з Інституту етики ШІ вважає, що значущість запуску GPT-5 може бути перебільшеною.

– Ці системи, якими б вражаючими вони не були, поки що не змогли стати справді прибутковими, – зазначила вона. – Вони лише імітують, але не здатні повністю відтворити людське мислення. Існує побоювання, що потрібно постійно підтримувати ажіотаж, інакше бульбашка може луснути. Тож можливо, що більша частина цього запуску – просто маркетинг.

Журналіст BBC з питань ШІ Марк Сєслак отримав ексклюзивний доступ до GPT-5 до його офіційного запуску.

– Окрім незначних візуальних змін, досвід був схожий на роботу з попереднім чат-ботом: ви просто ставите питання чи даєте завдання у текстовому полі. Тепер бот працює на так званій моделі міркування, тобто фактично “задумується” глибше над вирішенням завдань. Але це більше схоже на еволюцію, ніж на революцію в технологіях, – поділився він.

GPT-5 буде поступово впроваджено для всіх користувачів починаючи з четверга.

Протягом найближчих днів стане зрозуміліше, наскільки реальні заявлені OpenAI переваги і чи справді GPT-5 є настільки хорошим, як переконує Сем Альтман.

Джерело : BBC

