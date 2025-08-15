После волны критики GPT-5: компания Open AI вернула модель GPT-4o

После волны жалоб на GPT-5 компания OpenAI снова позволяет пользователям выбирать между моделями. Отныне GPT-4o по умолчанию доступен для подписчиков Plus, Pro, Team и других платных тарифов.

GPT-4o возвращается в ChatGPT

Если вы пользуетесь платным тарифным планом, GPT-4o теперь по умолчанию отображается в окне выбора модели.

Вы также можете открыть дополнительные опции в настройках, включив функцию Показать дополнительные модели, которая позволит переключиться на такие модели, как o3, o4-mini и GPT-4.1 в тарифных планах Plus и Team, а также GPT-4.5 в тарифном плане Pro.

Это решает проблему, когда во время первоначального запуска GPT-5 выбор моделей исчез без предупреждения.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пообещал, что в будущем пользователей будут заранее предупреждать об удалении любой модели. Он также признал, что компания недооценила важность GPT-4o, и уже работает над улучшением GPT-5.

Недавно Альтман предупредил пользователей, что переписка с ChatGPT не имеет правовой защиты. По его словам, общение с чат-ботом должно иметь такой же уровень конфиденциальности, как консультации с юристами или медиками.

Источник: Search Engine Journal

