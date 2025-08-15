Після хвилі критики GPT-5: компанія Open AI повернула модель GPT-4o

Після хвилі скарг на GPT-5 компанія OpenAI знову дозволяє користувачам обирати між моделями. Відтепер GPT-4o за замовчуванням доступний для підписників Plus, Pro, Team та інших платних тарифів.

GPT-4o повертається в ChatGPT

Якщо ви користуєтеся платним тарифним планом, GPT-4o тепер за замовчуванням відображається у вікні вибору моделі.

Ви також можете відкрити додаткові опції в налаштуваннях, увімкнувши функцію Показати додаткові моделі, яка дозволить переключитися на такі моделі, як o3, o4-mini та GPT-4.1 у тарифних планах Plus і Team, а також GPT-4.5 у тарифному плані Pro.

Це вирішує проблему, коли під час початкового запуску GPT-5 вибір моделей зник без попередження.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пообіцяв, що в майбутньому користувачів заздалегідь попереджатимуть про видалення будь-якої моделі. Він також визнав, що компанія недооцінила важливість GPT-4o, і вже працює над покращенням GPT-5.

Нещодавно Альтман попередив користувачів, що листування з ChatGPT не має правового захисту. За його словами, спілкування з чат-ботом повинно мати такий самий рівень конфіденційності, як консультації з юристами або медиками.

Джерело: Search Engine Journal

