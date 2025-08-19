В Дії запустили первую госуслугу с ИИ: кто может воспользоваться сервисом

Главное В Украине запустили первую госуслугу с поддержкой ИИ – оформление ветеринарной лицензии через єДозвіл в приложении Дія.

ИИ автоматически проверяет документы, уменьшает количество отказов и ускоряет рассмотрение заявлений.

Для получения лицензии необходимы КЭП, документы на помещение, подтверждение квалификации специалистов и данные об оборудовании.

Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации запустили первую государственную услугу, использующую искусственный интеллект.

Сервис помогает оформить ветеринарную лицензию в системе єДозвіл, интегрированной в портал Дія, сообщили разработчики.

Как работает єДозвіл

єДозвіл – это государственная платформа для подачи и обработки заявлений на получение или внесение изменений в разрешения и лицензии.

Когда предприниматель подает заявку в Дії, система сама проверяет документы, готовит рекомендации для экспертов и возвращает результат в приложение.

Новый ИИ-модуль автоматически оценивает, есть ли все необходимые данные, нет ли ошибок или несоответствий. Это уменьшает количество отказов и ускоряет рассмотрение документов, оставляя экспертам больше времени для действительно сложных решений, говорят создатели инициативы.

– Мы строим государство, которое не просто оцифровывает бумаги, а меняет саму логику взаимодействия с людьми. ИИ-модуль в лицензиях – это пример того, как технологии работают на благо гражданина, сохраняя данные внутри страны, – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр экономики, экологии и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что для бизнеса это меньше бюрократии и более быстрый старт, а для государства – более высокое качество решений.

Как оформить ветеринарную лицензию

Подать заявку можно через Дію по следующему алгоритму:

заполнить заявление;

ИИ проверит документы и сформирует рекомендации для эксперта;

в течение 10 рабочих дней эксперт примет решение;

результат поступит в приложение и на электронную почту.

Для получения лицензии необходимы: квалифицированная электронная подпись, данные о помещении, подтверждение образования и квалификации специалистов, а также информация об оборудовании и материально-технической базе.

К слову, команде разработчиков пришлось решить несколько проблем, связанных с качеством документов и ограниченными возможностями вычислительных ресурсов.

Для этого применили гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и специально адаптированных алгоритмов. В Минцифры отметили, что запуск ИИ-модуля в сфере ветеринарных лицензий — лишь первый шаг. Его эффективность станет основой для дальнейшего расширения цифрового лицензирования в Украине.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине появится первая государственная инфраструктура для развития ИИ.

Источник : Минэкономики, Дія

