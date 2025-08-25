Раскладной iPhone станет реальностью уже через год – что готовит Apple
- Apple начала сотрудничать с поставщиками, чтобы наладить производство складного iPhone.
- Уже известно, каким будет первый складной iPhone – дизайн и характеристики.
Компания Apple планирует совершить самый большой дизайн-прорыв за последнее десятилетие. Уже осенью 2026 года на рынок выйдет первый раскладной iPhone.
Каким будет складной iPhone
Новинка получит формат “книжки” с восьмидюймовым дисплеем в разложенном состоянии и толщиной около 9,5 мм в сложенном виде.
Вместо Face ID Apple вернет Touch ID, а дизайн будет ближе к складным моделям Samsung. Ожидается, что смартфон будет иметь четыре камеры — фронтальную, внутреннюю и две основные на задней панели.
Apple уже начала сотрудничать с поставщиками, чтобы наладить производство складного iPhone. Тестируются вариации только в двух цветах — черном и белом. Устройство будет работать на новом модеме C2, который впервые приблизит возможности собственных чипов компании к решениям Qualcomm.
Особое внимание инженеры уделили экранным технологиям: после отказа от on-cell сенсоров Apple переходит на in-cell дисплей. Это поможет уменьшить видимость сгиба и сделать сенсор более точным.
О планах техногиганта по выпуску первого складного iPhone стало известно еще в марте. Согласно утечкам информации, новинка может получить название iPhone Fold и станет самым дорогим смартфоном Apple, с прогнозируемой ценой $2 299. Это почти вдвое больше стартовой стоимости iPhone 16 Pro Max, которая составляет $1 199.
Презентация Apple 2025
Компания готовит масштабную презентацию 9 сентября 2025 года, где покажет линейку iPhone 17. В продажу новинки поступят с 19 сентября.
В серию войдут:
- стандартный iPhone 17;
- обновленные iPhone 17 Pro и Pro Max с новым дизайном задней панели и усовершенствованной камерой;
- ультратонкий iPhone 17 Air, который заменит модель Plus и может стать самым тонким iPhone в истории — его толщина составит всего 5,5 мм.
Apple планирует три года подряд выпускать модели с новым дизайном. В 2025 году запустят iPhone 17 и ультратонкий, в 2026-м состоится дебют первого складного iPhone, а в 2027-м компания представит юбилейный iPhone 20 с изогнутым стеклом и новым интерфейсом.