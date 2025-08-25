Компания Apple планирует совершить самый большой дизайн-прорыв за последнее десятилетие. Уже осенью 2026 года на рынок выйдет первый раскладной iPhone.

Каким будет складной iPhone

Новинка получит формат “книжки” с восьмидюймовым дисплеем в разложенном состоянии и толщиной около 9,5 мм в сложенном виде.

Вместо Face ID Apple вернет Touch ID, а дизайн будет ближе к складным моделям Samsung. Ожидается, что смартфон будет иметь четыре камеры — фронтальную, внутреннюю и две основные на задней панели.

Apple уже начала сотрудничать с поставщиками, чтобы наладить производство складного iPhone. Тестируются вариации только в двух цветах — черном и белом. Устройство будет работать на новом модеме C2, который впервые приблизит возможности собственных чипов компании к решениям Qualcomm.

Особое внимание инженеры уделили экранным технологиям: после отказа от on-cell сенсоров Apple переходит на in-cell дисплей. Это поможет уменьшить видимость сгиба и сделать сенсор более точным.

О планах техногиганта по выпуску первого складного iPhone стало известно еще в марте. Согласно утечкам информации, новинка может получить название iPhone Fold и станет самым дорогим смартфоном Apple, с прогнозируемой ценой $2 299. Это почти вдвое больше стартовой стоимости iPhone 16 Pro Max, которая составляет $1 199.

Презентация Apple 2025

Компания готовит масштабную презентацию 9 сентября 2025 года, где покажет линейку iPhone 17. В продажу новинки поступят с 19 сентября.

В серию войдут:

стандартный iPhone 17;

обновленные iPhone 17 Pro и Pro Max с новым дизайном задней панели и усовершенствованной камерой;

ультратонкий iPhone 17 Air, который заменит модель Plus и может стать самым тонким iPhone в истории — его толщина составит всего 5,5 мм.

Apple планирует три года подряд выпускать модели с новым дизайном. В 2025 году запустят iPhone 17 и ультратонкий, в 2026-м состоится дебют первого складного iPhone, а в 2027-м компания представит юбилейный iPhone 20 с изогнутым стеклом и новым интерфейсом.

Источник : Bloomberg

