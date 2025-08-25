Розкладний iPhone стане реальністю вже за рік – що готує Apple

Головне Apple почала співпрацювати з постачальниками, аби налагодити виробництво складаного iPhone.

Вже відомо, яким буде перший складаний iPhone – дизайн та характеристики.

Компанія Apple планує здійснити найбільший дизайн-ривок за останнє десятиліття. Вже восени 2026 року на ринок вийде перший розкладний iPhone.

Яким буде складаний iPhone

Новинка отримає формат “книжки” з восьмидюймовим дисплеєм у розкладеному стані та товщиною близько 9,5 мм у складеному вигляді.

Замість Face ID Apple поверне Touch ID, а дизайн буде ближчим до складаних моделей Samsung. Очікується, що смартфон матиме чотири камери — фронтальну, внутрішню та дві основні на задній панелі.

Apple вже почала співпрацювати з постачальниками, аби налагодити виробництво складаного iPhone. Тестуються варіації лише у двох кольорах — чорному та білому. Пристрій працюватиме на новому модемі C2, який уперше наблизить можливості власних чипів компанії до рішень Qualcomm.

Особливу увагу інженери приділили екранним технологіям: після відмови від on-cell сенсорів Apple переходить на in-cell дисплей. Це допоможе зменшити видимість згину та зробити сенсор точнішим.

Про плани техногіганта щодо випуску першого складаного iPhone стало відомо ще в березні. Згідно з витоками інформації, новинка може отримати назву iPhone Fold і стане найдорожчим смартфоном Apple, із прогнозованою ціною $2 299. Це майже вдвічі більше за стартову вартість iPhone 16 Pro Max, яка складає $1 199.

Презентація Apple 2025

Компанія готує масштабну презентацію 9 вересня 2025 року, де покаже лінійку iPhone 17. У продаж новинки надійдуть з 19 вересня.

До серії увійдуть:

стандартний iPhone 17;

оновлені iPhone 17 Pro та Pro Max з новим дизайном задньої панелі та вдосконаленою камерою;

ультратонкий iPhone 17 Air, що замінить модель Plus і може стати найтоншим iPhone в історії — його товщина складе лише 5,5 мм.

Apple планує три роки поспіль випускати моделі з новим дизайном. У 2025 запустять iPhone 17 та надтонкий, у 2026-му станеться дебют першого складаного iPhone, а у 2027 -му компанія представить ювілейний iPhone 20 з вигнутим склом і новим інтерфейсом.

Джерело : Bloomberg

