У середу, 3 вересня, стався збій ChatGPT у всьому світі. Про це пише видання Hindustan Times.

Збій у ChatGPT сьогодні: що відомо

За даними Downdetector, упродовж 20 хвилин сотні користувачів подали скарги на значні збої у роботі ChatGPT. Вони вказували на проблеми з чат-ботом.

Збої спостерігалися в багатьох країнах, зокрема в Індії, де понад 439 користувачів зафіксували проблеми.

Водночас деякі користувачі писали у соціальних мережах, що у них ChatGPT працює нормально. Інші ж стикалися з мережевими помилками як на вебсайті, так і в мобільному застосунку.

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, ще не коментувала збій.

У червні цього року також стався збій ChatGPT. Користувачі нарікали про неполадки, а пік звернень тоді перевищив тисячу протягом декількох годин.

Нещодавно Массачусетський технологічний інститут провів експеримент із 54 студентами, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення.

Згідно з дослідженням, найвищий рівень нейронних зв’язків зафіксували у тих, хто працював без допомоги технологій. Найнижчий – у користувачів ChatGPT, які фактично писали “на автопілоті”.

