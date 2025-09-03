Збій у ChatGPT 3 вересня: користувачі повідомляють про перебої
У середу, 3 вересня, стався збій ChatGPT у всьому світі. Про це пише видання Hindustan Times.
Збій у ChatGPT сьогодні: що відомо
За даними Downdetector, упродовж 20 хвилин сотні користувачів подали скарги на значні збої у роботі ChatGPT. Вони вказували на проблеми з чат-ботом.
Збої спостерігалися в багатьох країнах, зокрема в Індії, де понад 439 користувачів зафіксували проблеми.
Водночас деякі користувачі писали у соціальних мережах, що у них ChatGPT працює нормально. Інші ж стикалися з мережевими помилками як на вебсайті, так і в мобільному застосунку.
Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, ще не коментувала збій.
У червні цього року також стався збій ChatGPT. Користувачі нарікали про неполадки, а пік звернень тоді перевищив тисячу протягом декількох годин.
Нещодавно Массачусетський технологічний інститут провів експеримент із 54 студентами, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення.
Згідно з дослідженням, найвищий рівень нейронних зв’язків зафіксували у тих, хто працював без допомоги технологій. Найнижчий – у користувачів ChatGPT, які фактично писали “на автопілоті”.