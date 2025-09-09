За один день Китай осуществил два отдельных запуска ракет, используя морскую платформу и наземный космодром.

На орбиту вывели одиннадцать аппаратов для коммерческой связи и один спутник дистанционного зондирования Земли.

Запуск Smart Dragon-3 со спутниками Geely-05

Первый старт состоялся в 3:48 утра по местному времени у побережья в провинции Шаньдун. Ракета Smart Dragon-3 подняла на орбиту 11 спутников Geely-05. Их оператором является компания GeeSpace, входящая в Geely Technology Group, сообщает CGTN.

A Smart Dragon-3 (SD-3) rocket lifted off on Saturday morning in east China’s Shandong Province, sending the Geely-04 constellation of satellites into planned orbit. pic.twitter.com/QCGEpIV97A — Mulan Chun-Li (@chunlimulan) August 10, 2025

К 2025 году планируется создать группировку из 72 аппаратов для обеспечения глобальных услуг в сфере коммерческой спутниковой связи.

Запуск стал седьмым в серии полетов Smart Dragon-3, способной доставлять на высоту около 500 км грузы весом до 1,5 тонны.

Запуск Long March 7 со спутником Yaogan 45

Второй запуск состоялся в десять утра по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, пишет Chine Daily.

China on Tuesday successfully sent the Yaogan-45 satellite into the planned orbit via a modified Long March-7 carrier rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China. This marks the 594th mission for the Long March series carrier rockets. pic.twitter.com/fDpQtlb47r — China Science (@ChinaScience) September 9, 2025

На орбиту отправили спутник Yaogan 45, который будет использоваться для научных исследований, оценки урожайности, мониторинга земельных ресурсов и работы в сфере предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Для ракеты-носителя Long March 7 это был очередной полет в рамках серии, которая насчитывает уже 594 запуска.

Напомним, в конце августа ракета Starship от компании SpaceX впервые в истории миссии смогла вывести спутники на орбиту и почти полностью завершить свой полет, установив ряд новых технологических достижений.

Фото: скриншот из видео

