За один день Китай здійснив два окремі запуски ракет, використавши морську платформу та наземний космодром.

На орбіту вивели одинадцять апаратів для комерційного зв’язку та один супутник дистанційного зондування Землі.

Запуск Smart Dragon-3 із супутниками Geely-05

Перший старт відбувся о 3:48 ранку за місцевим часом біля узбережжя у провінції Шаньдун. Ракета Smart Dragon-3 підняла на орбіту 11 супутників Geely-05. Їхнім оператором є компанія GeeSpace, що входить до Geely Technology Group, повідомляє CGTN.

Зараз дивляться

A Smart Dragon-3 (SD-3) rocket lifted off on Saturday morning in east China’s Shandong Province, sending the Geely-04 constellation of satellites into planned orbit. pic.twitter.com/QCGEpIV97A — Mulan Chun-Li (@chunlimulan) August 10, 2025

До 2025 року планується створити угруповання з 72 апаратів для забезпечення глобальних послуг у сфері комерційного супутникового зв’язку.

Запуск став сьомим у серії польотів Smart Dragon-3, здатної доставляти на висоту близько 500 км вантажі вагою до 1,5 тонни.

Запуск Long March 7 із супутником Yaogan 45

Другий запуск відбувся о десятій ранку за пекінським часом із космодрому Веньчан на острові Хайнань, пише Chine Daily.

China on Tuesday successfully sent the Yaogan-45 satellite into the planned orbit via a modified Long March-7 carrier rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China. This marks the 594th mission for the Long March series carrier rockets. pic.twitter.com/fDpQtlb47r — China Science (@ChinaScience) September 9, 2025

На орбіту відправили супутник Yaogan 45, який буде використовуватися для наукових досліджень, оцінки врожайності, моніторингу земельних ресурсів і роботи у сфері запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих.

Для ракети-носія Long March 7 це був черговий політ у рамках серії, яка нараховує вже 594 запуски.

Нагадаємо, наприкінці серпня ракета Starship від компанії SpaceX вперше в історії місії змогла вивести супутники на орбіту та майже повністю завершити свій політ, встановивши низку нових технологічних досягнень.

Фото: скриншот з відео

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.