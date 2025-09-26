Microsoft змінила умови отримання оновлень для Windows 10 у Європі. Компанію зобов’язали зробити розширені оновлення безпеки справді безплатними для користувачів у країнах Європейської економічної зони.

Безплатне оновлення для Windows 10 у Європі

Підтримка Windows 10 у світі завершується 14 жовтня 2025 року. Після цієї дати система перестане отримувати звичайні апдейти.

Microsoft пропонувала користувачам ще рік безпеки, але з умовою – потрібно було ввімкнути функцію Windows Backup. Вона працює через OneDrive і могла змусити людей купувати додаткове місце у хмарі після вичерпання безплатних 5 ГБ.

На це звернула увагу група Euroconsumers, яка об’єднує європейські організації захисту прав споживачів. Вона вимагала від Microsoft не створювати прихованих витрат для користувачів. У результаті компанія погодилася надати розширені оновлення безпеки без додаткових умов.

– Ми раді дізнатися, що Microsoft надаватиме безплатні оновлення безпеки для користувачів Windows 10 у ЄЕЗ. Ми також задоволені, що ця опція більше не потребуватиме резервного копіювання чи використання Microsoft Rewards, – заявила у зверненні Euroconsumers.

Що кажуть у Microsoft

У компанії підтвердили зміни. Представник Microsoft зазначив, що процес реєстрації оновили “з урахуванням місцевих очікувань, щоб забезпечити безпечний і зручний досвід”.

У Європі безплатні оновлення для споживачів діятимуть до 13 жовтня 2026 року. Бізнес-користувачі, як і раніше, зможуть купувати ще до трьох років критичних апдейтів.

Водночас Euroconsumers намагається домогтися від Microsoft подовження безплатного захисту й надалі, щоб після 2026 року комп’ютери не залишилися вразливими.

Джерело : The Verge

