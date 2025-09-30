Компанія OpenAI планує запуск окремого соціального застосунку для роботи з новою версією відеогенеративної моделі Sora 2.

Як повідомило видання Wired, додаток матиме вертикальну відеострічку зі свайп-навігацією, що візуально нагадує TikTok. Основна відмінність – увесь контент створюватиме штучний інтелект.

Соцмережа від OpenAI – що відомо

У межах застосунку Sora 2 генеруватиме лише короткі ролики – до 10 секунд. Для порівняння, TikTok розпочинав із 15-секундних відео, а нині дозволяє завантаження роликів до десяти хвилин.

Додаток матиме функцію верифікації особи. Якщо користувач погодиться, модель зможе використовувати його образ у створюваних відео.

Інші користувачі зможуть позначати цих людей або застосовувати їхні віртуальні копії у реміксах. У таких випадках OpenAI обіцяє надсилати повідомлення власнику навіть тоді, коли ролик не буде опублікований у загальній стрічці.

У застосунку буде власна сторінка For You з алгоритмом рекомендацій. Користувачі зможуть лайкати, коментувати чи реміксувати ролики за допомогою меню, розташованого праворуч на екрані. Завантаження відео з пам’яті смартфона не передбачається.

Захист авторських прав

За інформацією видання, система не генеруватиме частину відео через обмеження, пов’язані з авторським правом.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, OpenAI планує впровадити механізм відмови: правовласники мають самі подати заявку, щоб їхні матеріали не використовувалися під час генерації відео.

Експерти припускають, що рішення випустити такий соціальний застосунок пов’язане з невизначеністю навколо TikTok у США.

Президент Дональд Трамп неодноразово продовжував строки, надані компанії ByteDance для передачі свого американського сегменту бізнесу під контроль у США.

Створюючи власну платформу з елементами соцмережі, OpenAI може прагнути утримати користувачів у власній екосистемі та знизити інтерес до альтернативних моделей.

