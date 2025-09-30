OpenAI запускає свій “TikTok”: стрічку повністю генеруватиме ШІ
- Sora 2 обмежить ролики до 10 секунд, але що далі — поки загадка.
- У додатку з’явиться можливість використати ваш образ у чужих відео.
- Правовласникам доведеться самостійно блокувати використання їхніх матеріалів.
Компанія OpenAI планує запуск окремого соціального застосунку для роботи з новою версією відеогенеративної моделі Sora 2.
Як повідомило видання Wired, додаток матиме вертикальну відеострічку зі свайп-навігацією, що візуально нагадує TikTok. Основна відмінність – увесь контент створюватиме штучний інтелект.
Соцмережа від OpenAI – що відомо
У межах застосунку Sora 2 генеруватиме лише короткі ролики – до 10 секунд. Для порівняння, TikTok розпочинав із 15-секундних відео, а нині дозволяє завантаження роликів до десяти хвилин.
Додаток матиме функцію верифікації особи. Якщо користувач погодиться, модель зможе використовувати його образ у створюваних відео.
Інші користувачі зможуть позначати цих людей або застосовувати їхні віртуальні копії у реміксах. У таких випадках OpenAI обіцяє надсилати повідомлення власнику навіть тоді, коли ролик не буде опублікований у загальній стрічці.
У застосунку буде власна сторінка For You з алгоритмом рекомендацій. Користувачі зможуть лайкати, коментувати чи реміксувати ролики за допомогою меню, розташованого праворуч на екрані. Завантаження відео з пам’яті смартфона не передбачається.
Захист авторських прав
За інформацією видання, система не генеруватиме частину відео через обмеження, пов’язані з авторським правом.
Водночас, за даними The Wall Street Journal, OpenAI планує впровадити механізм відмови: правовласники мають самі подати заявку, щоб їхні матеріали не використовувалися під час генерації відео.
Експерти припускають, що рішення випустити такий соціальний застосунок пов’язане з невизначеністю навколо TikTok у США.
Президент Дональд Трамп неодноразово продовжував строки, надані компанії ByteDance для передачі свого американського сегменту бізнесу під контроль у США.
Створюючи власну платформу з елементами соцмережі, OpenAI може прагнути утримати користувачів у власній екосистемі та знизити інтерес до альтернативних моделей.