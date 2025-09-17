Трамп учетверте відклав заборону TikTok у США: яка нова дата
У вівторок, 16 вересня, президент США Дональд Трамп учетверте відтермінував заборону TikTok. Нове рішення продовжує строк дії платформи ще на три місяці – до 16 грудня 2025 року.
Про це йдеться в указі, який опублікували на сайті Білого дому.
Трамп знову відклав заборону TikTok у США
Згідно з розпорядженням, федеральним органам наказано не вживати жодних дій на підставі закону, що визнає TikTok загрозою національній безпеці через зв’язки компанії з Китаєм.
Основна вимога США полягає в тому, щоб китайська компанія ByteDance позбулася американських активів TikTok. На завершення угоди про продаж застосунку у компанії є ще 90 додаткових днів.
Відтермінування заборони TikTok у США стало вже четвертим з початку 2025 року. Спочатку дедлайн переносили з січня на квітень, далі на червень, а потім – на вересень.
Напередодні стало відомо, що США та Китай досягли домовленості, яка дасть змогу TikTok залишитися на американському ринку і водночас врахує безпекові інтереси.
Фінальне рішення щодо роботи застосунку президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін мають ухвалити 19 вересня.