У вівторок, 16 вересня, президент США Дональд Трамп учетверте відтермінував заборону TikTok. Нове рішення продовжує строк дії платформи ще на три місяці – до 16 грудня 2025 року.

Про це йдеться в указі, який опублікували на сайті Білого дому.

Трамп знову відклав заборону TikTok у США

Згідно з розпорядженням, федеральним органам наказано не вживати жодних дій на підставі закону, що визнає TikTok загрозою національній безпеці через зв’язки компанії з Китаєм.

Основна вимога США полягає в тому, щоб китайська компанія ByteDance позбулася американських активів TikTok. На завершення угоди про продаж застосунку у компанії є ще 90 додаткових днів.

Відтермінування заборони TikTok у США стало вже четвертим з початку 2025 року. Спочатку дедлайн переносили з січня на квітень, далі на червень, а потім – на вересень.

Напередодні стало відомо, що США та Китай досягли домовленості, яка дасть змогу TikTok залишитися на американському ринку і водночас врахує безпекові інтереси.

Фінальне рішення щодо роботи застосунку президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін мають ухвалити 19 вересня.

