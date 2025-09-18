Правительство расширило перечень населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение 5G.

Когда будет 5G в Украине, читайте в нашем материале.

5G в Украине: какие города получат доступ к быстрому интернету

По информации Минцифры, до конца 2025 года в Украине начнут работать сервисы спутниковой мобильной связи. Параллельно начнется пилотное внедрение 5G.

Уже этой осенью запуск 5G состоится в трех городах. Сеть 5G в Украине будет тестироваться во Львове, Харькове и Бородянке. Специалисты будут оценивать потенциал технологии в самых сложных условиях, что поможет планировать запуск 5G в Украине в других городах.

— До полноценного запуска мы протестируем, как 5G работает в городах, которые пострадали от обстрелов и имеют частично разрушенную инфраструктуру. Здесь технология пройдет самую сложную проверку — работу в условиях возможных перебоев с электроснабжением и ограниченных ресурсов, — сообщили в Минцифры.

5G в Украине: когда заработает

По предварительной информации, переход с 3G на современные стандарты, включая 4G и 5G, будет происходить постепенно до 2030 года, чтобы пользователи не почувствовали резких изменений.

По словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такие испытания показывают, как 5G в Украине может стать основой для цифрового восстановления и реконструкции городов.

5G в Украине: карта

На сегодня 5G в Украине уже тестировали в Киеве, в частности в Киевском авиационном институте, где скорость сети достигала 10 Гбит/с.

Следующим шагом станет расширение покрытия 5G в Украине на другие крупные города, что позволит жителям получить более быстрый интернет, стабильную связь и современные цифровые сервисы. Посмотреть, где будет работать 5G в Украине, можно на специальной карте.

Источник : Министерство цифровой трансформации

