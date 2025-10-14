Новое исследование астрофизиков из Корнеллского университета (США) переворачивает представления о судьбе нашей Вселенной.

Если раньше считалось, что она может бесконечно расширяться, то теперь ученые предупреждают: расширение может не только замедлиться, но и изменить направление.

Через миллиарды лет все, что существует, может свернуться в точку в явлении, которое называют Большим сжатием (Big Crunch).

Сейчас смотрят

Что ждет Вселенную – исследование

Результаты исследования основаны на наблюдениях, проведенных с помощью Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) – уникального телескопического комплекса, изучающего темную энергию – главную силу, которая расширяет Вселенную после Большого взрыва.

Последние данные свидетельствуют, что темная энергия ослабевает. Если тенденция сохранится, то примерно через 11 млрд лет космическое расширение остановится, а еще через 9 млрд – изменит направление, говорят астрономы.

– Мы привыкли думать, что космологическая константа положительна, а Вселенная расширяется вечно. Новые наблюдения указывают на обратное – константа может быть отрицательной, и это означает будущее Большое сжатие, – пояснил профессор Корнельского университета Генри Тай.

По расчетам ученых, Вселенная будет существовать еще около 20 млрд лет. Затем галактики начнут приближаться друг к другу, звезды будут угасать, а черные дыры сливались, пишет ресурс SYFY.

В конце концов все, что мы знаем, будет сжиматься все сильнее, пока не сойдется в сверхплотную точку, подобную той, с которой когда-то началось создание мира.

Этот сценарий противоположен теории Большого холода, согласно которой Вселенная вечно расширяется и постепенно умирает в темноте и холоде. Новая модель предполагает горячее, взрывообразное завершение.

Впрочем, авторы подчеркивают, что пока это только гипотеза, а не доказанный факт. Для подтверждения нужны новые наблюдения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.