Компанія Rockstar Games готує безпрецедентний формат попередніх показів GTA VI – доступ до гри отримають лише вибрані блогери та журналісти, і тільки у спеціально контрольованих умовах.

Секретний доступ до GTA 6 – що відомо

За даними інсайдера Detective Seeds, учасників запрошуватимуть у визначене місце, де вони кілька днів гратимуть під наглядом представників студії.

Усі цифрові пристрої доведеться здати на зберігання, а проходження відбуватиметься лише на техніці Rockstar. Будь-яка зйомка чи копіювання матеріалів буде заборонена.

Після таких тестів медіа зможуть опублікувати свої враження, але без фото та відеоматеріалів. У компанії прагнуть повністю контролювати процес ознайомлення з грою та уникнути повторення історії з витоками.

Попередні витоки матеріалів Rockstar

У вересні 2022 року студія зазнала масштабного хакерського нападу – у мережу потрапили понад 90 відео з ранньої версії GTA VI. Зокрема йдеться про сцени з головними персонажами, тестові рівні та частини коду.

Інцидент став одним із найгучніших у світі геймінгу. Підозрюваних пов’язували з хакерським угрупованням Lapsus$, а серед них був 17-річний підліток із Великої Британії.

Після цього компанія різко посилила заходи безпеки та обмежила коло людей, які мають доступ до внутрішніх матеріалів.

Нагадаємо, що Rockstar змістила дату релізу. Раніше планувалося, що фанати отримають довгоочікуваний блокбастер у 2025 році. Згодом творці GTA 6 повідомили, що вихід відкладено, зате назвали точну дату – гру презентують 26 травня 2026 року.

