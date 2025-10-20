В понедельник, 20 октября, в работе ряда интернет-сервисов наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к Viber, Zoom, Google, Amazon, Signal, Reddit, Snapchat, Roblox, Fortnite и другим.

Не работает Viber, Zoom, Google, Amazon: сбой 20 октября

О масштабном сбое в работе интернет-сервисов свидетельствуют данные Dowdetector. Со сбоем также столкнулись Facebook, Duolingo, Canva, PlayStation, Clash Royale, иностранные банки и другие сервисы.

По данным BBC, причиной проблем в работе различных интернет-сервисов является сбой облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), на основе которого разработаны миллионы сайтов и платформ. В настоящее время специалисты AWS работают над устранением проблемы.

— Мы определили потенциальную причину ошибок. Работаем по нескольким параллельным направлениям, чтобы ускорить восстановление, — заявили в AWS.

Amazon Web Services (AWS) — это подразделение Amazon, занимающееся облачными вычислениями, чья инфраструктура поддерживает миллионы веб-сайтов и платформ крупных компаний.

