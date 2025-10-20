У понеділок, 20 жовтня, у роботі низки інтернет-сервісів спостерігаються масштабні збої. Користувачі повідомляють

про проблеми з доступом до Viber, Zoom, Google, Amazon, Signal, Reddit, Snapchat, Roblox, Fortnite тощо.

Про масштабний збій у роботі інтернет-сервісів свідчать дані Dowdetector. Зі збоєм також стикнулися Facebook, Duolingo, Canva, PlayStation, Clash Royale, іноземні банки та інші сервіси.

За даними BBC, причиною проблем у роботі різних інтернет-сервісів є збій хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS), на основі якого розроблено мільйони сайтів і платформ. Наразі фахівці AWS працюють над усуненням проблеми.

– Ми визначили потенційну причину помилок. Працюємо за кількома паралельними напрямками, щоб прискорити відновлення, – заявивили в AWS.

Amazon Web Services (AWS) — це підрозділ Amazon, що займається хмарними обчисленнями, чия інфраструктура підтримує мільйони веб-сайтів і платформ великих компаній.

