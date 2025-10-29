Стався великий збій на платформі компанії Microsoft, оскільки через проблеми з Azure перестали працювати сервіси Microsoft 365, постраждали навіть Minecraft і Xbox.

Збій у роботі Microsoft – що відбулося

Користувачі соціальних мереж повідомляли про проблеми з доступом до своїх сайтів і сервісів, що працюють на базі продуктів Microsoft, внаслідок чого сайт компанії був недоступний, пише CNBC.

За даними Downdetector, заснованого на звітах користувачів, проблеми почалися близько 11:40 ранку за східним часом.

Microsoft не відразу відреагувала на прохання прокоментувати ситуацію, але компанія визнала наявність проблем з обліковими записами підтримки Azure і 365 на платформі X.

– Ми розслідуємо проблему, що охоплює кілька сервісів, – йдеться в повідомленні служби підтримки Azure.

Повідомляється, що у клієнтів можуть виникнути проблеми з доступом до сервісів. Оновлення надаються через Azure Status.

20 жовтня спостерігали масштабні збої у роботі Viber, Zoom, Google, Amazon, Signal, Reddit, Snapchat, Roblox, Fortnite та інших сервісах.

