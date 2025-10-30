Китай одобрил соглашение о передаче приложения для создания и распространения коротких видео TikTok.

Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Китай одобрил соглашение о передаче TikTok

— В Куала-Лумпуре мы завершили соглашение по TikTok с точки зрения получения одобрения со стороны Китая. Я ожидаю, что этот процесс состоится в ближайшие недели и месяцы. Мы наконец увидим решение по этому вопросу, — сказал он.

Министерство торговли Китая заявило, что Китай будет надлежащим образом решать вопросы с Соединенными Штатами Америки, связанные с TikTok.

Сейчас смотрят

В сентябре Трамп подписал указ, который позволяет американцам продолжать пользоваться TikTok. Для обеспечения безопасности соцсетью будет управлять вновь созданное совместное предприятие, но доля китайской компании ByteDance не будет превышать 20%.

24 апреля 2024 года тогдашний президент США Джо Байден подписал законопроект, который обязывал ByteDance в течение девяти месяцев продать TikTok американскому владельцу, иначе соцсеть будет запрещена в США.

Министерство юстиции США определило, что TikTok представляет серьезную угрозу национальной безопасности, отметив, что Китай через это приложение распространяет пропаганду и использует специальное программное обеспечение, которое заставляет детей проводить больше времени на платформе.

19 сентября 2025 года сообщалось, что Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора достигли прогресса в отношении одобрения соглашения о TikTok.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.