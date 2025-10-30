Китай схвалив угоду про передання застосунку для створення та поширення коротких відео TikTok.

Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент після зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

– У Куала-Лумпурі ми завершили угоду щодо TikTok з погляду отримання схвалення з боку Китаю. Я очікую, що цей процес відбудеться в найближчі тижні та місяці. Ми нарешті побачимо рішення з цього питання, – сказав він.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що Китай належним чином розв’язуватиме питання зі Сполученими Штатами Америки, пов’язані з TikTok.

У вересні Трамп підписав указ, який дозволяє американцям продовжувати користуватися TikTok. Для забезпечення безпеки соцмережею керуватиме новостворене спільне підприємство, але частка китайської компанії ByteDance не буде більшою за 20%.

24 квітня 2024 року тодішній президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який зобов’язував ByteDance протягом дев’яти місяців продати TikTok американському власнику, в іншому випадку соцмережу заборонять у США.

Міністерство юстиції США визначило, що TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці, зазначивши, що Китай через цей застосунок поширює пропаганду та використовує спеціальне програмне забезпечення, що змушує дітей проводити більше часу на платформі.

19 вересня 2025 року повідомлялося, що Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови досягли прогресу щодо схвалення угоди про TikTok.

Джерело : Reuters

