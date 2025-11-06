Apple планирует масштабное обновление Siri и готовит для этого соглашение с Google стоимостью около $1 млрд в год.

Речь идет не только об использовании модели искусственного интеллекта Gemini, но и о технической поддержке и совместной интеграции технологии в продукты Apple.

Сделка на $1 млрд — что известно

Модель Gemini с 1,2 трлн параметров станет основой новой версии голосового ассистента.

Благодаря этой системе Siri сможет точнее анализировать контекст, обобщать информацию и выполнять сложные многошаговые команды. Часть функций Apple оставит на собственных моделях.

Система будет работать на защищенных серверах корпорации, поэтому личные данные пользователей не будут передаваться в Google. Обновленная Siri ожидается весной 2026 года вместе с iOS 26.4.

Реакция рынка и планы

После новости акции Alphabet выросли на 3,2% до $286,42, а Apple – почти на 1% до $271,70. Сделку не планируют публично рекламировать: Google станет техническим партнером “за кулисами”, в отличие от соглашения о поиске в Safari.

Apple рассматривает сотрудничество как временное. Компания разрабатывает собственную облачную модель на 1 трлн параметров, которую хочет запустить уже в следующем году, чтобы в будущем заменить ею Gemini.

Из-за запрета сервисов Google в Китае локальная версия Siri не будет использовать Gemini. Там Apple планирует применять собственные модели вместе с фильтром от Alibaba и рассматривает возможное сотрудничество с Baidu.

