Украинцы смогут получать нотариальные услуги онлайн уже с 2026 года. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.

Речь идет о запуске системы е-Нотариат – единой цифровой экосистемы для нотариусов, интегрированной с государственным приложением Дія.

Как будет работать е-Нотариат

Платформа е-Нотариат создается для автоматизации работы нотариусов.

В системе уже предусмотрен электронный кабинет, в котором специалисты смогут выполнять все действия онлайн: проверять личность через Единый демографический реестр, пользоваться реестрами доверенностей и бланков, а также осуществлять нотариальные действия в электронном формате.

Бета-тестирование е-Нотариата стартовало в сентябре 2025 года. К нему присоединились около двух тысяч нотариусов со всей страны. Полученные отзывы используют для совершенствования интерфейса и процессов проверки.

По словам заместителя министра, разработку системы планируют завершить до конца 2025 года, после чего уже в начале 2026-го в Дії появятся первые нотариальные услуги. Минцифры вместе с Минюстом проводит встречи с нотариусами в регионах, начиная с Сумской области.

Какие услуги будут предоставляться и как

Первые онлайн-услуги можно будет получить через мобильное приложение Дія. Пользователь сможет выбрать нотариуса, согласовать время видеосвязи через WebEx (аналогично сервису онлайн-брака) и пройти все необходимые проверки дистанционно.

После идентификации и проверки документов нотариус будет осуществлять действие онлайн с наложением квалифицированных электронных подписей обеих сторон.

Сейчас команда Минцифры совместно с нотариальным сообществом определяет, какие именно нотариальные действия будут первыми в пилотном запуске. Рассматриваются, в частности, доверенности и документы, которые часто нужны военнослужащим и гражданам за рубежом.

– Этот фактор будет учитываться, а также, разумеется, определенный фактор безопасности и риска. Есть нотариальные действия разного типа сложности – сложные имущественные права и так далее. Поэтому мы все это просчитываем, – пояснила Стецюк.

Оплатить услугу также можно будет непосредственно в приложении. После подтверждения платежа нотариус получит уведомление в системе е-Нотариат и сможет провести процедуру. Такой механизм уже работает в других цифровых услугах, в частности при онлайн-браках, напомнила Зоряна Стецюк.

