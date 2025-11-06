Українці зможуть отримувати нотаріальні послуги онлайн уже з 2026 року. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Йдеться про запуск системи е-Нотаріат – єдиної цифрової екосистеми для нотаріусів, інтегрованої з державним застосунком Дія.

Як працюватиме е-Нотаріат

Платформа е-Нотаріат створюється для автоматизації роботи нотаріусів.

У системі вже передбачено електронний кабінет, у якому фахівці зможуть виконувати всі дії онлайн: перевіряти особу через Єдиний демографічний реєстр, користуватися реєстрами довіреностей і бланків, а також здійснювати нотаріальні дії в електронному форматі.

Бета-тестування е-Нотаріату стартувало у вересні 2025 року. До нього долучилися близько двох тисяч нотаріусів з усієї країни. Отримані відгуки використовують для вдосконалення інтерфейсу та процесів перевірки.

За словами заступниці міністра, розробку системи планують завершити до кінця 2025 року, після чого вже на початку 2026-го в Дії з’являться перші нотаріальні послуги. Мінцифри разом із Мін’юстом проводить зустрічі з нотаріусами у регіонах, починаючи із Сумщини.

Які послуги надаватимуть та як

Перші онлайн-послуги можна буде отримати через мобільний застосунок Дія. Користувач зможе обрати нотаріуса, узгодити час відеозв’язку через WebEx (аналогічно до сервісу онлайн-шлюбу) і пройти всі необхідні перевірки дистанційно.

Після ідентифікації та перевірки документів нотаріус здійснюватиме дію онлайн із накладанням кваліфікованих електронних підписів обох сторін.

Наразі команда Мінцифри спільно з нотаріальною спільнотою визначає, які саме нотаріальні дії будуть першими в пілотному запуску. Розглядаються, зокрема, довіреності та документи, які часто потрібні військовослужбовцям і громадянам за кордоном.

– Цей фактор буде враховуватись, а також, зрозуміло, певний безпековий, ризиковий фактор. Є нотаріальні дії різного типу складності – складні майнові права і таке інше. Тому це все ми прораховуємо, – пояснила Стецюк.

Заплатити за послугу також можна буде безпосередньо в застосунку. Після підтвердження платежу нотаріус отримає повідомлення у системі е-Нотаріат і зможе провести процедуру. Такий механізм вже працює в інших цифрових послугах, зокрема під час онлайн-шлюбів, нагадала Зоряна Стецюк.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

