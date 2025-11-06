Украинцы могут обновить данные о месте жительства непосредственно в приложении Дія. О запуске услуги актуализации сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как обновить данные о месте жительства

Ранее исправить ошибку или изменить информацию в выписке о месте жительства можно было только через портал Дія. Теперь вас туда перенаправит приложение.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в приложении или обновить его, если вы уже зарегистрированы. После этого в разделе Сервисы следует выбрать вкладку Место жительства, а затем нажать пункт Актуализация данных места жительства.

Вас направят на портал, где вы сможете подать заявление, проверить информацию и подписать ее электронной подписью. Результат обработки поступит непосредственно в приложение.

Обновить данные можно для себя или своего ребенка. Если нужно внести изменения для нескольких детей, подается отдельное заявление на каждого.

Что нужно для обновления

Для подачи заявления понадобится РНОКПП и один из биометрических документов в Дії — ID-карта или загранпаспорт.

Если обновляются данные ребенка, необходимо его украинское свидетельство о рождении. В реестре указывается только официальный адрес регистрации, тогда как временное или фактическое место жительства (например, для ВПЛ) не вносится.

Услуга недоступна для временно оккупированных территорий — Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Министр напомнил, что корректная информация о месте жительства необходима для беспрепятственного пользования государственными услугами – от оформления документов до записи ребенка в садик или университет.

Фото: Дія

