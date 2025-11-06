Українці можуть оновити дані про місце проживання безпосередньо у застосунку Дія. Про запуск послуги актуалізації повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як оновити дані про місце проживання

Раніше виправити помилку або змінити інформацію у витягу про місце проживання можна було лише через портал Дія. Тепер вас туди перенаправить додаток.

Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватись у застосунку або ж оновити його, якщо ви вже зареєстровані. Після цього у розділі Сервіси слід обрати вкладку Місце проживання, а потім натиснути пункт Актуалізація даних місця проживання.

Вас скерують на портал, де ви зможете подати заяву, перевірити інформацію та підписати її електронним підписом. Результат опрацювання надійде безпосередньо у застосунок.

Оновити дані можна для себе або своєї дитини. Якщо потрібно внести зміни для кількох дітей, подається окрема заява на кожного.

Що потрібно для оновлення

Для подання заяви знадобиться РНОКПП та один із біометричних документів у Дії — ID-картка або закордонний паспорт.

Якщо оновлюються дані дитини, потрібне її українське свідоцтво про народження. У реєстрі зазначається лише офіційна адреса реєстрації, тоді як тимчасове чи фактичне місце проживання (наприклад, для ВПО) не вноситься.

Послуга недоступна для тимчасово окупованих територій – Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей.

Міністр нагадав, що коректна інформація про місце проживання потрібна для безперешкодного користування державними послугами – від оформлення документів до запису дитини в садок чи університет.

Фото: Дія

