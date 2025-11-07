Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса – в мире растет количество компаний, которые возвращают работников, уволенных из-за автоматизации.

Об этом свидетельствует аналитика платформы Visier, предоставленная изданию Axios.

ИИ не смог заменить людей

Исследование охватило 2,4 млн работников в 142 компаниях по всему миру. По данным Visier, около 5,3% уволенных уже наняли повторно.

Это указывает на распространение так называемой тенденции бумеранга – возвращение бывших сотрудников после сокращения.

– Мнение о том, что теперь ИИ придет и заменит абсолютно все профессии, до сих пор не доказано. Часто искусственный интеллект становится просто удобным объяснением для увольнений, – отметила эксперт платформы Андреа Дерлер.

Она добавила, что многие руководители не имеют времени разобраться, какие именно задачи могут быть автоматизированы, а какие остаются исключительно прерогативой человека, и сколько реально стоит такая интеграция. Как результат, решения о сокращении персонала в пользу технологий часто принимаются в спешке, а ожидаемой экономии не происходит.

Инвестиции в ИИ не приносят прибыли

Проблемы с эффективностью подтверждает и исследование MIT, согласно которому 95% компаний не получили финансовой отдачи от инвестиций в искусственный интеллект.

– Возможно, все эти деньги тратятся не слишком разумно, – отметил главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

Аналитики считают, что после этапа увлечения искусственным интеллектом бизнес ждет фаза переосмысления. Компании, которые слишком быстро сократили персонал, теперь вынуждены возвращать людей, чтобы компенсировать ошибки алгоритмов, сохранить производительность и удержать качество работы.

Между тем в США хотят запретить несовершеннолетним пользоваться чат-ботами с ИИ. Новый законопроект может обязать разработчиков проверять возраст пользователей.

