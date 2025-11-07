Штучний інтелект не виправдав очікувань бізнесу – у світі зростає кількість компаній, які повертають працівників, звільнених через автоматизацію.

Про це свідчить аналітика платформи Visier, надана виданню Axios.

ШІ не зміг замінити людей

Дослідження охопило 2,4 млн працівників у 142 компаніях по всьому світу. За даними Visier, близько 5,3% звільнених уже найняли повторно.

Це вказує на поширення так званої тенденції бумеранга – повернення колишніх співробітників після скорочення.

– Думка про те, що тепер ШІ прийде і замінить абсолютно всі професії, досі не доведена. Часто штучний інтелект стає просто зручним поясненням для звільнень, – зазначила експертка платформи Андреа Дерлер.

Вона додала, що багато керівників не мають часу розібратися, які саме завдання можуть бути автоматизовані, а які залишаються виключно парафією людини і скільки реально коштує така інтеграція. Як результат, рішення про скорочення персоналу на користь технологій часто ухвалюються поспіхом, а очікуваної економії не стається.

Інвестиції у ШІ не приносять прибутку

Проблеми з ефективністю підтверджує і дослідження MIT, згідно з яким 95% компаній не отримали фінансової віддачі від інвестицій у штучний інтелект.

– Можливо, всі ці гроші витрачаються не надто розумно, – зауважив головний стратег Interactive Brokers Стів Соснік.

Аналітики вважають, що після етапу захоплення штучним інтелектом на бізнес чекає фаза переосмислення. Компанії, які надто швидко скоротили персонал, тепер змушені повертати людей, щоб компенсувати помилки алгоритмів, зберегти продуктивність і втримати якість роботи.

Тим часом у США хочуть заборонити неповнолітнім користуватися чат-ботами зі ШІ. Новий законопроєкт може зобов’язати розробників перевіряти вік користувачів.

