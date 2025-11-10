Из-за нового переноса сроков выхода Grand Theft Auto 6 компания Rockstar Games рискует потерять сотни миллионов долларов.

Эксперты игрового рынка подсчитали, что дополнительные расходы на разработку, маркетинг и отложенная прибыль могут серьезно увеличить и без того рекордный бюджет игры.

Сколько будет стоить задержка GTA 6

По данным Game Rant, профессор финансов Роб Уилсон подсчитал, что полугодовая задержка может стоить Rockstar около $500 млн.

Только изменения в маркетинговой стратегии, работа с подрядчиками и дополнительное тестирование способны увеличить расходы на $350 млн, считает Уилсон. Остальную сумму составляют потери из-за перенесенного релиза.

Инсайдер Том Хендерсон также отметил, что разработка игры обходится студии в $10 млн ежемесячно. Учитывая, что бюджет GTA 6 уже приблизился к $2 млрд, даже несколько месяцев задержки заметно поднимают общие расходы.

Повлияет ли задержка на цену игры

Аналитики не исключают, что дополнительные расходы могут заставить Rockstar искать новые способы окупаемости.

Уилсон считает, что компания может сделать ставку на премиум-издание или платные DLC, однако вряд ли повысит базовую цену выше $100, чтобы избежать негативной реакции геймеров.

Он также подчеркнул, что задержка для Rockstar – меньшее зло, чем выход недоработанной игры. Спешка, по его словам, может нанести больший ущерб, чем даже полмиллиарда долларов потерь.

Фото: скриншот из трейлера

