Apple перенесла релиз следующего поколения iPhone Air, который должен был выйти осенью 2026 года.

Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Почему Apple изменила планы

Компания запустила первый iPhone Air в 2025 году как более тонкую и легкую альтернативу в своей флагманской линейке.

Модель получила изысканный дизайн, но уступала в емкости аккумулятора и камере. Несмотря на ожидания, спрос на новинку оказался ниже, чем прогнозировали аналитики.

Продажи устройства оказались слабыми почти на всех рынках, кроме Китая. Там смартфон продается без физического лотка для SIM-карты, поддерживая только eSIM. Для этого было получено регуляторное одобрение местных операторов.

Apple не прокомментировала информацию о задержке.

Когда ожидать iPhone Air 2

По данным The Information, компания уже сообщила инженерам и поставщикам о переносе запуска устройства на неопределенный срок.

Один из источников отмечает, что выход iPhone Air 2 может состояться весной 2027 года – вместе со стандартным iPhone 18 и бюджетной версией iPhone 18e.

Новое поколение iPhone Air, по предварительным данным, будет еще тоньше и легче, получит аккумулятор большей емкости и систему испарительного охлаждения, как в модели iPhone 17 Pro. Кроме того, ожидается появление дополнительного сенсора камеры, который должен улучшить съемку.

Эксперты считают, что увеличенная автономность и новая система охлаждения могут стать ключевыми преимуществами iPhone Air 2. Таким образом Apple пытается сделать модель более конкурентоспособной на фоне Android-смартфонов, которые часто имеют более мощные батареи.

