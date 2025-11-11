Apple перенесла реліз наступного покоління iPhone Air, який мав вийти восени 2026 року.

Про це повідомило видання The Information із посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

Чому Apple змінила плани

Компанія запустила перший iPhone Air у 2025 році як тоншу й легшу альтернативу у своїй флагманській лінійці.

Модель отримала вишуканий дизайн, але поступалася в місткості акумулятора та камері. Попри очікування, попит на новинку виявився нижчим, ніж прогнозували аналітики.

Продажі пристрою виявилися слабкими майже на всіх ринках, окрім Китаю. Там смартфон продається без фізичного лотка для SIM-карти, підтримуючи лише eSIM. Для цього було отримано регуляторне схвалення місцевих операторів.

Apple не прокоментувала інформацію про затримку.

Коли очікувати iPhone Air 2

За даними The Information, компанія вже повідомила інженерів і постачальників про перенесення запуску пристрою на невизначений термін.

Одне з джерел зазначає, що вихід iPhone Air 2 може відбутися навесні 2027 року – разом зі стандартним iPhone 18 і бюджетною версією iPhone 18e.

Нове покоління iPhone Air, за попередніми даними, буде ще тоншим і легшим, отримає акумулятор більшої місткості та систему випарного охолодження, як у моделі iPhone 17 Pro. Крім того, очікується поява додаткового сенсора камери, що має покращити зйомку.

Експерти вважають, що збільшена автономність і нова система охолодження можуть стати ключовими перевагами iPhone Air 2. У такий спосіб Apple намагається зробити модель конкурентнішою на фоні Android-смартфонів, які часто мають потужніші батареї.

