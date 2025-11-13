Open AI офіційно представила GPT-5.1 – удосконалену версію моделі GPT-5, випущеної в серпні. За словами компанії, оновлення “робить ChatGPT розумнішим і приємнішим у спілкуванні”.

Open AI випустила GPT-5.1

Нові моделі включають GPT-5.1 Instant і GPT-5.1 Thinking. Перша з них, згідно з повідомленням OpenAI, є “теплішою, розумнішою і краще виконує вказівки”. А друга версія “легша для розуміння і швидша у виконанні простих завдань, а також більш наполеглива у виконанні складних”.

У більшості випадків запити будуть автоматично підбиратися до моделей, які найкраще можуть на них відповісти. Дві нові моделі почнуть з’являтися у користувачів ChatGPT цього тижня, а старі моделі GPT-5 будуть доступні протягом трьох місяців у випадаючому меню моделей чат-боту, після чого зникнуть.

Зараз дивляться

В рамках оновлення OpenAI заявила, що розширить набір попередньо встановлених особистостей для розмовного тону моделей. Повний список опцій тепер включає – За замовчуванням, Професійний, Дружній, Відвертий, Ексцентричний, Ефективний, Занудний і Цинічний.

Хоча генеральний директор OpenAI Сем Альтман у серпні з великим ентузіазмом анонсував випуск GPT-5, реліз не виправдав очікувань.

Багато користувачів ChatGPT висловили розчарування рішенням компанії зробити цю модель стандартною для ChatGPT. Тиск був настільки сильним, що OpenAI вирішила повернути GPT-4o як опцію на наступний день після запуску GPT-5.

Оголошення про випуск GPT-5.1 з’явилося всього через кілька тижнів після того, як OpenAI запустила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базі штучного інтелекту.

Він має “режим агента”, який наразі доступний тільки користувачам ChatGPT Plus і Pro, і працює подібно до інструменту Operator компанії, виконуючи дії в браузері від імені користувачів.

Джерело : The Verge

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.