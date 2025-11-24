Платформа X в очередной раз оказалась в центре масштабной дискуссии после запуска новой функции About This Account, которая показывает регион, в котором базируется аккаунт.

Обновление должно было повысить прозрачность, однако вызвало волну путаницы, обвинений и споров — настолько масштабную, что компании пришлось временно отключить часть данных.

Функцию представил руководитель продукта X Никита Бир. Он заявил, что новый инструмент является “первым важным шагом для защиты глобальной платформы” и поможет пользователям проверять подлинность контента. Однако реакция аудитории оказалась противоположной ожиданиям.

Новая функция X сразу вызвала критику

После запуска пользователи сразу начали проверять профили своих оппонентов и быстро заметили ряд несоответствий.

Так оказалось, что часть популярных аккаунтов, которые активно распространяют прокламации в стиле MAGA, отображаются в системе как расположенные за рубежом.

Например, MAGA Nation с более чем 400 тыс. подписчиков отображается как аккаунт из восточноевропейской страны вне ЕС. А другой популярный профиль America First, созданный в марте и имеющий почти 70 тыс. подписчиков, отображается так, как будто работает из Бангладеш.

Это вызвало шквал обвинений в попытках влияния, инсинуаций об иностранных операциях и даже опасений по поводу “принудительного раскрытия личных данных”. Критики отметили, что люди в странах с низким уровнем свободы слова могут оказаться под угрозой. В то же время другие подчеркнули, что данные могут быть неточными, если при создании аккаунта или его использовании применялся VPN или старые IP-адреса.

Временное отключение функции

После волны жалоб компания удалила информацию о стране создания аккаунтов. Никита Бир объяснил, что эти данные “не были точными на 100%”, особенно для старых профилей. Он пообещал, что X вернет их к вторнику.

Несмотря на очевидные технические проблемы, волна обсуждений только нарастала. Пользователи делились скриншотами, где публичные и неполитические профили отображались в случайных странах. Например, аккаунт блогера Ханка Грина оказался “расположенным” в Японии, британское издание MusicTech — в США, а производитель ProTools AVID из Массачусетса — в Испании.

Почему возникла путаница

Неточности могут быть результатом путешествий пользователей, работы редакций из разных стран, использования VPN или накопленных старых IP-данных. В то же время часть политических аккаунтов действительно работает за пределами США – это подтверждали и предыдущие расследования об иностранных тролльфермах и кампаниях влияния.

Однако эксперты отмечают, что значительное количество таких профилей преследует не политическую, а финансовую цель. Монетизация в X строится на взаимодействии, а политический контент традиционно собирает наибольший охват.

