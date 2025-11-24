Платформа X вкотре опинилася в центрі масштабної дискусії після запуску нової функції About This Account, яка показує регіон, у якому базується акаунт.

Оновлення мало підвищити прозорість, однак викликало хвилю плутанини, звинувачень та суперечок – настільки масштабну, що компанії довелося тимчасово вимкнути частину даних.

Функцію презентував керівник продукту X Нікіта Бір. Він заявив, що новий інструмент є “першим важливим кроком для захисту глобальної платформи” і допоможе користувачам перевіряти автентичність контенту. Однак реакція аудиторії виявилася протилежною до очікувань.

Зараз дивляться

Нова функція X одразу викликала критику

Після запуску користувачі одразу почали перевіряти профілі своїх опонентів і швидко помітили низку невідповідностей.

Так виявилося, що частина популярних акаунтів, які активно поширюють прокламації у стилі MAGA, відображаються у системі як розташовані за кордоном.

Наприклад, MAGA Nation з понад 400 тис. підписників показується як акаунт зі східноєвропейської країни поза ЄС. А інший популярний профіль America First, створений у березні та з майже 70 тис. підписників, відображається так, ніби працює з Бангладеш.

Це спричинило шквал звинувачень у спробах впливу, інсинуацій про іноземні операції та навіть страхів щодо “примусового розкриття особистих даних”. Критики зазначили, що люди у державах із низьким рівнем свободи слова можуть опинитися під загрозою. Водночас інші наголосили, що дані можуть бути неточними, якщо під час створення акаунта або користування ним застосовувався VPN чи старі IP-адреси.

Тимчасове вимкнення функції

Після хвилі скарг компанія прибрала інформацію про країну створення акаунтів. Нікіта Бір пояснив, що ці дані “не були точними на 100%”, особливо для старих профілів. Він пообіцяв, що X поверне їх до вівторка.

Попри очевидні технічні проблеми, хвиля обговорень лише наростала. Користувачі ділилися скриншотами, де публічні та неполітичні профілі відображалися у випадкових країнах. Наприклад, акаунт блогера Ганка Гріна виявився “розташованим” у Японії, британське видання MusicTech – у США, а виробник ProTools AVID із Массачусетса – в Іспанії.

Чому виникла плутанина

Неточності можуть бути результатом подорожей користувачів, роботи редакцій із різних країн, використання VPN чи накопичених старих IP-даних. Водночас частина політичних акаунтів дійсно працює за межами США – це підтверджували й попередні розслідування про іноземні тролеферми та кампанії впливу.

Однак експерти наголошують, що значна кількість таких профілів має мету не політичну, а фінансову. Монетизація в X будується на взаємодії, а політичний контент традиційно збирає найбільше охоплення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.