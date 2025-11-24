24 ноября 2025 года в Украине впервые стартует официальная телевизионная рекламная кампания iPhone 17 Pro от Apple. Авторизованный дистрибьютор продукции Apple в Украине, компания АСБИС-УКРАИНА, начинает размещение 30-секундного имиджевого ролика на ведущих национальных телеканалах, в том числе, на телеканалах группы StarLight Media.

Кампания направлена на повышение узнаваемости нового поколения смартфонов Apple среди широкой украинской аудитории.

ТВ-кампания Apple iPhone в Украине

Это первый случай, когда официальная телевизионная реклама iPhone выходит на украинский рынок. Запуск кампании демонстрирует растущее внимание глобальных технологических брендов к Украине и подтверждает устойчивость и потенциал локального медиарынка.

Стратегию и реализацию медиаразмещения обеспечивает агентство Star Up Plus в партнерстве с АСБИС-УКРАИНА.

Комментирует Лидия Гринкевич, коммерческий директор АСБИС-УКРАИНА, авторизованного дистрибьютора продукции Apple в Украине:

— Мы уже около 10 лет являемся официальным дистрибьютором Apple в Украине и вместе с украинскими партнерами развиваем официальный, прозрачный и ответственный рынок. Мы последовательно поддерживаем культуру приобретения техники Apple у сертифицированных партнеров — ведь это гарантия подлинности, сервиса, безопасности данных и налогов, которые возвращаются в бюджет Украины. Выход первой официальной ТВ-кампании iPhone 17 Pro — это не просто реклама, а подтверждение зрелости белого рынка и доверия к нашей стране.

Комментирует Анатолий Покровский, директор Star Up Plus:

— Запуск официальной ТВ-кампании iPhone 17 Pro в Украине — это действительно знаковое событие для всего рынка. То, что такие технологические гиганты, как Apple, выбирают Украину для масштабных коммуникаций, является хорошим сигналом доверия к нашему рынку и к телевидению. Ведь именно оно имеет самые широкие возможности по наращиванию знания и охвата. Ролик iPhone 17 Pro будет выходить на топ-каналах с самым высоким телепросмотром, и при этом мы зафиксируем премиальную первую позицию в блоке, которая гарантирует быстрый и эффективный охват целевой аудитории.

Официальное появление рекламной кампании iPhone 17 Pro в телеэфире — еще одно доказательство того, что Украина стабильно удерживает позицию современного, открытого и привлекательного рынка для технологических лидеров.

