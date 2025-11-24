24 листопада 2025 року в Україні вперше стартує офіційна телевізійна рекламна кампанія iPhone 17 Pro від Apple. Авторизований дистриб’ютор продукції Apple в Україні, компанія АСБІС-УКРАЇНА, розпочинає розміщення 30-секундного іміджевого ролика на провідних національних телеканалах, у тому числі, на телеканалах групи StarLight Media.

Кампанія має на меті підвищення впізнаваності нового покоління смартфонів Apple серед широкої української аудиторії.

ТВ-кампанія Apple iPhone в Україні

Це перший випадок, коли офіційна телевізійна реклама iPhone виходить на український ринок. Запуск кампанії демонструє зростаючу увагу глобальних технологічних брендів до України та підтверджує стійкість і потенціал локального медіаринку.

Зараз дивляться

Стратегію та реалізацію медіарозміщення забезпечує агенція Star Up Plus у партнерстві з АСБІС-УКРАЇНА.

Коментує Лідія Грінкевич, комерційнна директорка АСБІС-УКРАЇНА, авторизованого дистриб’ютора продукції Apple в Україні:

– Ми вже близько 10 років є офіційним дистриб’ютором Apple в Україні та разом з українськими партнерами розвиваємо офіційний, прозорий і відповідальний ринок. Ми послідовно підтримуємо культуру придбання техніки Apple у сертифікованих партнерів — адже це гарантія справжності, сервісу, безпеки даних і податків, що повертаються в бюджет України. Вихід першої офіційної ТВ-кампанії iPhone 17 Pro — це не просто реклама, а підтвердження зрілості білого ринку та довіри до нашої країни.

Коментує Анатолій Покровський, директор Star Up Plus:

– Запуск офіційної ТВ-кампанії iPhone 17 Pro в Україні — це справді знакова подія для всього ринку. Те, що такі технологічні гіганти, як Apple, обирають Україну для масштабних комунікацій, є хорошим сигналом довіри до нашого ринку і до телебачення. Адже саме воно має найширші можливості по нарощенню знання і охоплення. Ролик iPhone 17 Pro буде виходити на топ-каналах з найвищим телепереглядом, і при цьому ми зафіксуємо преміальну першу позицію в блоці, яка гарантує швидке та ефективне охоплення цільової аудиторії.

Офіційна поява рекламної кампанії iPhone 17 Pro в телеефірі — ще один доказ того, що Україна стабільно утримує позицію сучасного, відкритого та привабливого ринку для технологічних лідерів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.