Сотні сайтів та онлайн-сервісів по всьому світу вдень 18 листопада зіткнулися зі збоями через масштабну технічну проблему в Cloudflare – одному з найбільших провайдерів мережевої інфраструктури.

Проблеми спостерігалися і на низці українських ресурсів, зокрема Фактах ICTV. Водночас офіційного пояснення причини аварії у Cloudflare поки не надали.

Збій у Cloudflare 18 листопада – що відомо

На панелі Cloudflare System Status одночасно з’явилися кілька критичних попереджень. Компанія повідомила, що розслідує інцидент, який призвів до:

масових 500 internal server errors,

збоїв роботи Dashboard та API,

часткової недоступності сайтів, що використовують мережу Cloudflare.

Через збої користувачі бачили повідомлення про внутрішню помилку сервера та пропозицію “спробувати пізніше”.

Проблеми торкнулися Х(Twitter), Spotify, Letterboxd та інших глобальних платформ. Ситуація настільки масштабна, що з перебоями працює навіть ресурс DownDetector – сервіс, який фіксує збої в роботі систем.

У чому причина збоїв Cloudflare

На сторінці статусу паралельно відображаються планові технічні роботи у кількох датацентрах: Сантʼяго (SCL), Таїті (PPT), Лос-Анджелесі (LAX) та Атланті (ATL). Під час таких робіт можливе тимчасове перенаправлення трафіку і збільшення затримки.

Однак у повідомленнях Cloudflare немає підтвердження, що саме техобслуговування спричинило глобальні збої. Компанія підкреслює, що причину все ще з’ясовують, а вплив оцінюють як “масовий”.

Що таке Cloudflare

Cloudflare – це один із ключових гравців інтернет-інфраструктури. Він забезпечує:

CDN (Content Delivery Network) — мережу доставки контенту, яка пришвидшує завантаження сайтів;

захист від DDoS-атак і системи кібербезпеки;

стабільну роботу сайтів під великим навантаженням;

інтернет-маршрутизацію та кешування.

Тисячі сайтів і сервісів працюють через Cloudflare, тому будь-які його проблеми викликають ланцюгову реакцію і виводять з ладу навіть ті ресурси, які не пов’язані між собою.

Схожий масовий збій стався у жовтні через проблему в Amazon Web Services – тоді також впала значна частина інтернету.

За даними The Independent, перші масові збої почалися вдень 18 листопада. Перші 15 хвилин деякі сайти ще відкривалися після кількох спроб, проте потім почали з’являтися суцільні помилки з кодом 500.

Десь за пів години Cloudflare підтвердила інцидент і заявила, що працює над його локалізацією та відновленням сервісів. Офіційного прогнозу від компанії щодо термінів розв’язання проблеми наразі немає.

