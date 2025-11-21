Повторный сбой в Cloudflare: часть сайтов и сервисов перестала работать
- Повторный масштабный сбой в серверах Cloudflare привел к перебоям в работе части западных сайтов и онлайн-сервисов.
- Что известно о втором за неделю сбое в Cloudflare - подробнее в материале.
Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями из-за повторного масштабного сбоя в серверах Cloudflare.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для отслеживания сбоев сайтов и сервисов в режиме реального времени Downdetector.
Сбой в Cloudflare 21 ноября
Пользователи массово жалуются на проблемы в работе западных сайтов и онлайн-сервисов после того, как стало известно о повторном сбое в Cloudflare.
18 ноября в Cloudflare уже произошел масштабный сбой, который повлиял на работу сотен сайтов по всему миру. Как вскоре объяснили в американской компании, это не было связано с кибератакой.
По данным Cloudflare, проблему вызвала внутренняя ошибка, когда произошло изменение прав доступа в системе баз данных, из-за чего был сгенерирован некорректный конфигурационный файл для модуля Bot Management.