Часть западных сайтов и онлайн-сервисов начала работать с перебоями из-за повторного масштабного сбоя в серверах Cloudflare.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для отслеживания сбоев сайтов и сервисов в режиме реального времени Downdetector.

Сбой в Cloudflare 21 ноября

Пользователи массово жалуются на проблемы в работе западных сайтов и онлайн-сервисов после того, как стало известно о повторном сбое в Cloudflare.

18 ноября в Cloudflare уже произошел масштабный сбой, который повлиял на работу сотен сайтов по всему миру. Как вскоре объяснили в американской компании, это не было связано с кибератакой.

По данным Cloudflare, проблему вызвала внутренняя ошибка, когда произошло изменение прав доступа в системе баз данных, из-за чего был сгенерирован некорректный конфигурационный файл для модуля Bot Management.

