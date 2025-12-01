Оксфордский словарь определился со словом года – им стал термин rage bait, описывающий онлайн-контент, созданный для вызывания гнева и возмущения.

В издательстве сообщили, что за последний год употребление этого слова выросло в три раза.

После трехдневного голосования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек, rage bait победил в финале, обойдя слова aura farming и biohack.

Как rage bait стало словом года в 2025

Лингвисты определяют rage bait как контент, который намеренно делают провокационным, оскорбительным или раздражающим, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и увеличить охват. Термин образован от слов rage (вспышка гнева) и bait (приманка).

В издательстве отмечают, что 2025 год ознаменовался активными дискуссиями о социальных конфликтах, регулировании онлайн-контента и цифровом благосостоянии. На фоне этих обсуждений rage bait стало маркером того, как изменилось поведение пользователей в сети.

– То, что слово rage bait резко возросло в употреблении, означает, что мы чаще замечаем манипуляции, в которые нас могут втянуть онлайн. Если раньше интернет соревновался за внимание, теперь он все чаще влияет на эмоции пользователей, – резюмировал президент Oxford Languages Каспер Гратвуль.

Какие слова вошли в первую тройку

Слова aura farming и biohack, которые также боролись за первенство, тоже связаны с миром технологий.

Так, aura farming означает формирование харизматичного и привлекательного публичного образа через подачу и поведение. Термин стал популярным после вирусного видео 11-летнего танцора из Индонезии.

Biohack – это попытки оптимизировать физическое или ментальное состояние с помощью изменения образа жизни или технологий. За последний год употребление слова удвоилось.

Напомним, что победителем прошлого года, по версии Оксфордского словаря, стал термин brain rot, касающийся негативного влияния низкокачественного контента соцсетей на мозг пользователей.

Ранее Кембриджский словарь назвал словом года parasocial – термин об односторонней эмоциональной связи пользователей со знаменитостями, вымышленными персонажами или ИИ-компаньонами.

