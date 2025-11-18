Кембриджський словник оголосив слово року. Ним став термін parasocial, що описує односторонній емоційний зв’язок, який люди відчувають до знаменитостей, вигаданих персонажів або навіть чат-ботів, якими керує штучний інтелект.

У видавництві кажуть, що саме 2025 рік зробив це слово масовим – через поєднання вірусних подій, реакцій фанатів та бурхливого розвитку персоналізованих ШІ-асистентів.

Як parasocial стало словом року у 2025

Серед найяскравіших прикладів використання цього терміну словник наводить реакцію фанатів на заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келса.

Зараз дивляться

Після того як співачка оголосила новину, соцмережі заполонили пости на кшталт I’m not being parasocial about it (Я не переймаюся цим так, ніби знаю їх особисто), а відео й обговорення емоцій прихильників спричинили сплеск пошуків значення слова.

На думку експертів, це показало, наскільки глибоко люди почали “проживати” особисті події зі знаменитостями, з якими не мають жодного реального контакту.

Разом із тим увагу до слова підживили й інші події. Так, наприклад, стример IShowSpeed заблокував фанатку, що називала себе його number 1 parasocial (парасоціальною №1). Також запуск аніме-компаньйонів для Grok від xAI викликав дискусії про “нездорові прив’язаності” до чат-ботів, а генпрокурори США попередили технокомпанії про ризики для дітей через парасоціальні відносини з ШІ.

– Багато людей відчувають, що знають інфлюєнсерів або ШІ-компаньйонів особисто. Але ці зв’язки існують тільки з одного боку, – додала професорка Кембриджського університету Сімона Шналл.

Раніше онлайн-версія Кембриджського словника розширилася на 6 212 нових слів, фраз і значень. Серед них – вислови з інтернет-культури, соцмереж і повсякденного життя, які швидко увійшли в ужиток на кшталт skibidi, delulu, tradwife та broligarchy.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.