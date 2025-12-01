Оксфордський словник визначився зі словом року – ним став термін rage bait, що описує онлайн-контент, створений для викликання гніву та обурення.

У видавництві повідомили, що за останній рік уживання цього слова зросло утричі.

Після триденного голосування, у якому взяли участь понад 30 тис. людей, rage bait переміг у фіналі, обійшовши слова aura farming та biohack.

Як rage bait стало словом року у 2025

Лінгвісти визначають rage bait як контент, який навмисно роблять провокативним, образливим або дратівливим, щоб викликати емоційну реакцію і збільшити охоплення. Термін утворений від слів rage (спалах гніву) і bait (приманка).

У видавництві зазначають, що 2025 рік позначився активними дискусіями про соціальні конфлікти, регуляцію онлайн-контенту та цифровий добробут. На тлі цих обговорень rage bait стало маркером того, як змінилася поведінка користувачів у мережі.

– Те, що слово rage bait різко зросло у вжитку, означає, що ми частіше помічаємо маніпуляції, у які нас можуть втягнути онлайн. Якщо раніше інтернет змагався за увагу, тепер він дедалі частіше впливає на емоції користувачів, – резюмував президент Oxford Languages Каспер Гратвуль.

Які слова увійшли до першої трійки

Слова aura farming та biohack, які також боролися за першість, теж повʼязані зі світом технологій.

Так, aura farming означає формування харизматичного та привабливого публічного образу через подачу та поведінку. Термін став популярним після вірусного відео 11-річного танцівника з Індонезії.

Biohack – це спроби оптимізувати фізичний або ментальний стан за допомогою зміни способу життя чи технологій. За останній рік уживання слова подвоїлося.

Нагадаємо, що переможцем минулого року, за версією Оксфордського словника, став термін brain rot, що стосується негативного впливу низькоякісного контенту соцмереж на мозок користувачів.

Раніше Кембриджський словник назвав словом року parasocial – термін про односторонній емоційний зв’язок користувачів зі знаменитостями, вигаданими персонажами або ШІ-компаньйонами.

