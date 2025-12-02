Совсем скоро стартует новая программа Укрзализныци — 3 000 километров, которая должна изменить подход к путешествиям по железной дороге. Инициатива предусматривает возможность получать билеты в непиковые периоды и более эффективно использовать свободные места, которые ежемесячно остаются незанятыми.

На какие направления можно взять билеты 3 000 км от Укрзализныци и где их достать, читайте в нашем материале.

3 000 км от Укрзализныци: когда заработает программа

Программа уже стартовала в тестовом режиме для прифронтовых общин, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Как отмечается, она будет действовать в рамках президентской программы Зимней поддержки.

3 000 км от Укрзализныци: на какие направления можно купить билеты

На начальном этапе программа сосредоточена на маршрутах в и из прифронтовых общин.

Первые маршруты по этой программе отправятся 5 декабря.

Перечень прифронтовых рейсов, доступных в рамках программы в декабре, можно посмотреть на веб-сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Программа УЗ-3 000 не будет охватывать вагоны первого класса, СВ и международные рейсы. Для этих категорий билетов готовятся отдельные изменения — в частности, динамическое ценообразование и расширение сервисов, что позволит компенсировать потенциальные потери от бесплатных километров.

3 000 км от Укрзализныци: как воспользоваться

Уже завтра, 3 декабря, в 10:00 в мобильном приложении Укрзализныця можно будет оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров.

Получить бесплатные билеты на свободные места можно будет в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах. Их перечень будет обновляться.

Сейчас программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс).

Билет можно оформить только на себя и на своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно.

Дети старше 5 лет также получают свои 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в мобильном приложении Дія (стоит загрузить свидетельство о рождении).

Программа будет покрывать только стоимость проезда. Постельное белье, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Километры нельзя монетизировать, ведь они будут действовать только для путешествий.

Как объяснили в Министерстве развития территорий, 3000 километров не обязательно использовать в декабре 2025 года.

Большее количество мест Укрзализныця будет предлагать в первую очередь в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

Неиспользованный остаток от 3000 километров по Украине вскоре можно будет конвертировать в бонусные объятия в программе лояльности Укрзализныци Железные друзья. Этот функционал появится в мобильном приложении в 2026 году.

Кто сможет воспользоваться программой

Участие будет открыто:

взрослым пассажирам;

детям — через аккаунт родителей.

Предусмотрено, что один человек сможет оформить до четырех билетов. Предложение будет распространяться только на плацкартные и купейные вагоны, но не на СВ, первый класс и не на поездки за границу.

Как воспользоваться программой 3 000 км от Укрзализныци

Оформить билет по программе можно будет в официальном мобильном приложении Укрзализныци.

В приложении появится специальный раздел с бонусными километрами.

Там можно будет:

Увидеть доступные маршруты в периоды низкого спроса. Отфильтровать рейсы, участвующие в программе. Оформить билет, списав километры вместо денег.

Стоит обновить или установить приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован через Дія.Підпис.

В мобильном приложении нужно нажать на отметку 3000 и Взять участие — так вы получите свои 3000 км.

После этого выберите поезд с отметкой 3000. Стоимость билета автоматически покрывается с бонусного километрового счета.

УЗ также готовит вариант для тех, кто не пользуется смартфоном, поэтому можно будет обратиться в определенные сервисные точки, где сотрудники помогут подобрать билеты и оформить поездку.

На эту программу не выделяются дополнительные средства из госбюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы, чтобы Укрзализныця получила дополнительный доход, в частности, динамическое ценообразование в премиум-сегменте.

