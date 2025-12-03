Квитки за програмою УЗ-3 000 вже можна придбати українцям. У грудні вони доступні на рейси до та з прифронтових міст, що дає змогу швидко дістатися до рідних і близьких. Для участі в програмі достатньо оновити застосунок, активувати програму та обрати потрібний рейс.

Як повідомляє Укрзалізниця, квитки за програмою вже доступні у застосунку. Щоб скористатися програмою, потрібно:

оновити або встановити застосунок;

верифікувати акаунт через Дія.Підпис;

знайти позначку 3000 і натиснути Взяти участь;

обрати рейс із відповідною позначкою – бонусні кілометри спишуться автоматично під час бронювання.

Як оновити застосунок Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.

Укрзалізниця: як оновити застосунок

Щоб оновити застосунок Укрзалізниця, відкрийте відповідний магазин застосунків – Google Play для Android або App Store для iOS. Знайдіть у пошуку Укрзалізниця та натисніть кнопку Оновити, якщо вона доступна.

Якщо автоматичне оновлення увімкнене, додаток оновиться самостійно, а якщо ні – кнопка Оновити з’явиться у картці застосунку.

Як оновити застосунок УЗ, інструкція:

Щоб оновити вручну, відкрийте магазин застосунків, скористайтеся пошуком для знаходження Укрзалізниці, і натисніть Оновити, якщо доступна нова версія.

Якщо кнопки немає, це означає, що у вас вже встановлена остання версія.

Для автоматичного оновлення перевірте налаштування магазину – при увімкненому режимі додаток оновлюється самостійно.

