Як оновити застосунок УЗ на Android та iOS: інструкція
- Квитки за програмою УЗ-3 000 вже доступні для рейсів до та з прифронтових міст у грудні.
- Для участі достатньо оновити застосунок, верифікувати акаунт через Дія.Підпис та обрати рейс із позначкою 3 000.
- Щоб оновити застосунок УЗ, можна скористатися двома способами.
Квитки за програмою УЗ-3 000 вже можна придбати українцям. У грудні вони доступні на рейси до та з прифронтових міст, що дає змогу швидко дістатися до рідних і близьких. Для участі в програмі достатньо оновити застосунок, активувати програму та обрати потрібний рейс.
Як повідомляє Укрзалізниця, квитки за програмою вже доступні у застосунку. Щоб скористатися програмою, потрібно:
- оновити або встановити застосунок;
- верифікувати акаунт через Дія.Підпис;
- знайти позначку 3000 і натиснути Взяти участь;
- обрати рейс із відповідною позначкою – бонусні кілометри спишуться автоматично під час бронювання.
Як оновити застосунок Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.
Укрзалізниця: як оновити застосунок
Щоб оновити застосунок Укрзалізниця, відкрийте відповідний магазин застосунків – Google Play для Android або App Store для iOS. Знайдіть у пошуку Укрзалізниця та натисніть кнопку Оновити, якщо вона доступна.
Якщо автоматичне оновлення увімкнене, додаток оновиться самостійно, а якщо ні – кнопка Оновити з’явиться у картці застосунку.
Як оновити застосунок УЗ, інструкція:
- Щоб оновити вручну, відкрийте магазин застосунків, скористайтеся пошуком для знаходження Укрзалізниці, і натисніть Оновити, якщо доступна нова версія.
- Якщо кнопки немає, це означає, що у вас вже встановлена остання версія.
- Для автоматичного оновлення перевірте налаштування магазину – при увімкненому режимі додаток оновлюється самостійно.
Фото: Укрзалізниця