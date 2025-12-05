Соціальна мережа X Ілона Маска була оштрафована на €120 млн за порушення закону Європейського Союзу про модерацію контенту.

Про це інформує агентство Bloomberg.

ЄС оштрафував соцмережу X

Європейська комісія дійшла висновку, що платний синій значок X вводив користувачів в оману, платформа перешкоджала дослідникам отримати доступ до даних і не створила належного сховища реклами.

Штраф накладено на основі принципу пропорційності. Соцмережа має 60 днів, щоб знайти рішення для усунення проблем, і 90 днів, щоб впровадити зміни, інакше їй загрожують додаткові штрафи.

Попри відносно невеликий розмір штрафу, ситуація висвітлює поглиблення розбіжностей щодо цифрового суверенітету та того, що становить фундаментальні права, такі як свобода слова та приватність в епоху інтернету.

– ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття, – написав віцепрезидент США Джей Ді Венс у дописі на X перед оголошенням про штраф.

Розслідування розпочалося в грудні 2023 року, але набуло більшого політичного значення, коли Маск підтримав кампанію Трампа і був близьким радником президента як глава так званого Департаменту ефективності уряду протягом декількох місяців на початку його поточного терміну.

– Це не має нічого спільного з цензурою, це питання прозорості. Це зайняло час, тому що наші команди хотіли переконатися, що ми маємо міцну правову основу, — сказала глава цифрового відомства ЄС Хенна Вірккунен на брифінгу для журналістів, додавши, що цей прецедент допоможе прискорити майбутні розслідування.

Штраф буде накладено на Маска і xAI, його лабораторію штучного інтелекту, яка конкурує з OpenAI, яка придбала платформу X на початку цього року.

ЄС також проводить розслідування щодо кількох інших великих американських технологічних компаній, зокрема Apple Inc., Google (Alphabet Inc.) та Meta Platforms Inc., відповідно до Закону про цифрові ринки, метою якого є запобігання зловживанню компаніями своїм домінуючим становищем.

