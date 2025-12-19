Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, подписала соглашение о передаче контроля над американскими операциями сервиса группе инвесторов.

Это один из ключевых шагов, который должен помочь избежать запрета TikTok в США и положить конец многолетней неопределенности вокруг платформы.

TikTok остается одним из самых популярных приложений в США — им регулярно пользуются более 170 млн американцев.

Споры вокруг сервиса продолжаются с 2020 года, когда Дональд Трамп впервые попытался ограничить его работу, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

Кто будет контролировать TikTok в США

Согласно условиям соглашения, для управления американскими операциями будет создана новая компания TikTok USDS Joint Venture LLC.

Контрольный пакет в 80,1% акций получат американские и международные инвесторы, в частности Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби. Доля ByteDance составит 19,9%.

Финансовые условия соглашения не разглашаются. Ранее власти США оценивали стоимость новой компании примерно в $14 млрд, однако окончательную цифру не назвали. На фоне новостей акции Oracle выросли почти на 6%.

Как будет работать новая структура

Новую компанию позиционируют как независимую. Она будет отвечать за хранение данных американских пользователей, безопасность алгоритмов и модерацию контента.

Данные будут храниться в облачной инфраструктуре Oracle на территории США, а сама компания будет выполнять роль партнера по безопасности.

В то же время подконтрольные ByteDance подразделения TikTok в США сосредоточатся на коммерческих направлениях – рекламе, маркетинге и электронной коммерции. Ожидается, что сделку окончательно закроют 22 января.

Политическая реакция

В Белом доме заявили, что новая структура должна соответствовать требованиям американского законодательства, однако детали соглашения не комментируют.

Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала соглашение, заявив, что оно оставляет много вопросов относительно реального контроля над платформой.

Республиканцы в Конгрессе ранее сообщали, что планируют отдельные слушания по поводу будущего TikTok в США.

Источник : Reuters, Axios

