Вечером 24 декабря у многих пользователей по всему миру прекратил работать сервис Steam. В то же время, некоторые видеоигры и онлайн платформы также были не доступны.

Сбой в работе сервиса Steam: что известно

По данным Downdetector, сбои в игровом сервисе начались примерно в 19:59.

За это время число сообщений к платформе Downdetector, демонстрирующей частоту выявленных проблем на онлайн-серверах, выросло до 487.

К тому же, пользователи жалуются на плохую работу Dota 2 и Counter-Strike 2.

Люди из разных стран имеют проблемы со входом в свои учетные записи на сайте и в приложении Steam. У более чем 80% пользователей сервер не работает, а 7% – не могут залогиниться.

Как пишет Engadget, сервис известного разработчика видеоигр Valve публично не подтвердил сбой, но на неофициальной странице Steam на SteamDB сообщается, что магазин Steam, сообщество Steam и веб-API Steam недоступны.

Напомним, что 20 декабря 2024 года Steam “упал” из-за наплыва геймеров, которые пришли на новогодние скидки на игры. Тогда наблюдались схожие проблемы при входе и работе в сервисе. К тому же, сбой был в октябре этого года.

Steam – это онлайн-платформа для компьютерных игр. В нем пользователи могут покупать, загружать и запускать игры. К тому же, на сервисе можно общаться с друзьями, получать обновления и скидки, а также сохранять игры в одной библиотеке.

