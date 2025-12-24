Увечері 24 грудня у багатьох коритсувачів по всьому світу припинив працювати сервіс Steam. Водночас деякі відеоігри та онлайн платформи також були не доступні.

Збій у роботі сервісу Steam: що відомо

Як пише Downdetector, збої в ігровому сервісі почалися приблизно о 19:59.

За цей час число повідомлень до платформи Downdetector, яка демонструє частоту виявлених проблем на онлайн-серверах, зросла до 487.

До того ж, користувачі скаржаться на погану роботу ігор Dota 2 та Counter-Strike 2.

Люди з різних країн нині мають проблеми зі входом у свої облікові записи на сайті та в додатку Steam. У 89% користувачів сервер не працює, а 5% – не можуть залогінитися.

Як пише Engadget, сервіс відомого розробника відеоігор Valve публічно не підтвердила збій, але на неофіційній сторінці Steam на SteamDB повідомляється, що магазин Steam, спільнота Steam та веб-API Steam недоступні.

Нагадаємо, що 20 грудня 2024 року Steam “впав” через наплив геймерів, які прийшли на новорічні знижки на ігри. Тоді спостерігалися схожі проблеми при вході та роботі на сервісі. До того ж, збій був у жовтні минулого року.

Steam – це онлайн-платформа для комп’ютерних ігор. У ній користувачі можуть купувати, завантажувати й запускати ігри. До того ж, на сервісі є можливість спілкуватися з друзями, отримувати оновлення та знижки, а також зберігати ігри в одній бібліотеці.

