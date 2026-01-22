Стримінговий гігант Netflix готує масштабне оновлення свого мобільного додатка, щоб ефективніше конкурувати з YouTube, TikTok та Instagram.

Компанія прагне стати не просто платформою для перегляду серіалів, а щоденним джерелом розваг у форматі, до якого звикли користувачі соцмереж.

Про плани оновити додаток та змінити стратегію розвитку оголосив співвиконавчий директор компанії Грег Пітерс під час звіту за четвертий квартал 2025 року.

Вертикальні відео та новий дизайн у 2026 році

Оновлений інтерфейс Netflix має з’явитися у 2026 році. Його головною метою стане підтримка нових напрямків бізнесу, які компанія планує розвивати протягом наступного десятиліття. Основу дизайну складатиме стрічка вертикальних відео, подібна до TikTok та Instagram Reels.

Netflix почав тестувати цей формат ще у травні минулого року. Коротка “нарізка” з фільмів та серіалів допомагає користувачам швидше знайти цікавий контент.

У майбутньому цей інструмент використовуватимуть і для просування нового формату — відеоподкастів. Керівництво компанії підкреслює, що не намагається скопіювати TikTok, а прагне зробити пошук розваг зручнішим для мобільних пристроїв.

Ставка на відеоподкасти та зіркових ведучих

Окремим важливим кроком Netflix став вихід на ринок відеоподкастів, де зараз лідирує YouTube. Цього тижня сервіс вже презентував свої перші оригінальні проєкти, ведучими яких стали відомі особистості, зокрема Піт Девідсон та Майкл Ірвін.

Для швидкого наповнення бібліотеки Netflix уклав партнерські угоди з такими гігантами індустрії, як Spotify та iHeartMedia. Це дозволить перенести вже популярні відеоподкасти на платформу стрімінгу, залучаючи нову аудиторію.

Співвиконавчий директор Тед Сарандос зазначив, що межі між телебаченням, соцмережами та кіно остаточно розмилися. Сьогодні Netflix змагається за увагу глядача не лише з іншими стрімінгами, а й з Оскаром чи матчами NFL, які транслюються на YouTube.

Змінюється і підхід до великого кіно. На тлі потенційної угоди з Warner Bros Netflix переглядає стратегію виходу фільмів у кінотеатрах та активніше використовує гібридні моделі дистрибуції.

За підсумками 2025 року стримінг отримав $45,2 млрд доходу. Рекламна виручка перевищила $1,5 млрд, а кількість платних підписок у четвертому кварталі сягнула понад 325 млн.

