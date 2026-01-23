Популярная социальная сеть TikTok избежала блокировки на территории Соединенных Штатов. Компания объявила о заключении масштабной сделки на сумму $14 млрд.

Согласно договоренностям, будет создана американская дочерняя компания, которая возьмет на себя управление платформой в США.

Об этом стало известно из официального заявления компании и комментариев официальных лиц.

Кто новые владельцы и какова доля Китая

Чтобы выполнить требования американского законодательства, TikTok привлек мощных инвесторов из США и союзных стран. Участниками совместного предприятия, которое будет управлять платформой в Соединенных Штатах, стали:

Oracle – технологический гигант, соучредителем которого является соратник Дональда Трампа Ларри Эллисон;

Silver Lake – американская частная инвестиционная компания;

MGX – компания в сфере искусственного интеллекта из Абу-Даби.

Каждая из этих компаний получит по 15% акций совместного предприятия. В список инвесторов также вошел семейный офис Майкла Делла (основателя Dell Technologies).

Китайская материнская компания ByteDance при этом сохранит за собой почти 20% акций, однако контроль над деятельностью платформы в США переходит к новому совету директоров из семи человек.

Генеральным директором американского совместного предприятия назначен Адам Прессер, который ранее отвечал в TikTok за операционную деятельность и безопасность.

Алгоритмы TikTok под контролем США

Одним из главных вопросов соглашения был контроль над алгоритмами рекомендаций, которые считаются ключом к успеху TikTok.

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что американские владельцы будут контролировать то, как алгоритм предлагает контент пользователям.

Техническую сторону вопроса обеспечит Oracle. Компания будет контролировать работу алгоритмов в своей облачной среде на территории США.

Кроме того, систему планируют “переучить” и обновить, основываясь исключительно на данных американских пользователей.

Реакция Трампа и позиция Китая

Президент США Дональд Трамп приветствовал завершение сделки в своей соцсети Truth Social. Он назвал новых владельцев “великими американскими патриотами” и поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина за сотрудничество.

По словам Трампа, эта сделка является “квалифицированным отчуждением”, которое лишает ByteDance контроля над платформой и делает работу TikTok в США законной.

В то же время МИД Китая высказался более сдержанно, отметив, что страна уважает желания предприятий и поддерживает решения, которые соответствуют китайским законам и балансируют интересы сторон.

Несмотря на позитивные заявления Белого дома, некоторые эксперты по вопросам американо-китайских отношений настроены скептически. В частности, в Hudson Institute сделку назвали слишком мягкой, выразив опасения, что Пекин все равно мог оставить за собой определенные рычаги влияния.

Напомним, эпопея с возможным баном TikTok длилась с апреля 2024 года, когда Конгресс принял закон об обязательной продаже платформы из-за угрозы национальной безопасности.

Крайний срок продажи истекал 19 января 2025 года, однако Трамп пять раз откладывал введение санкций, пока продолжались переговоры.

