Популярна соцмережа TikTok уникла блокування на території Сполучених Штатів. Компанія оголосила про закриття масштабної угоди на суму $14 млрд.

Згідно з домовленостями, буде створено американську дочірню компанію, яка перебере на себе управління платформою в США.

Про це стало відомо з офіційної заяви компанії та коментарів офіційних осіб.

Зараз дивляться

Хто нові власники та яка частка у Китаю

Щоб виконати вимоги американського законодавства, TikTok залучив потужних інвесторів зі США та союзних країн. Учасниками спільного підприємства, яке керуватиме платформою у Сполучених Штатах, стали:

Oracle – технологічний гігант, співзасновником якого є соратник Дональда Трампа Ларрі Еллісон;

Silver Lake – американська приватна інвестиційна компанія;

MGX – компанія у сфері штучного інтелекту з Абу-Дабі.

Кожна з цих компаній отримає по 15% акцій спільного підприємства. До списку інвесторів також увійшов сімейний офіс Майкла Делла (засновника Dell Technologies).

Китайська материнська компанія ByteDance при цьому збереже за собою майже 20% акцій, проте контроль над діяльністю платформи у США переходить до нової ради директорів із семи осіб.

Генеральним директором американського спільного підприємства призначено Адама Прессера, який раніше відповідав у TikTok за операційну діяльність та безпеку.

Алгоритми TikTok під контролем США

Одним із найголовніших питань угоди був контроль над алгоритмами рекомендацій, які вважаються ключем до успіху TikTok.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що американські власники контролюватимуть те, як алгоритм пропонує контент користувачам.

Технічну сторону питання забезпечить Oracle. Компанія контролюватиме роботу алгоритмів у своєму хмарному середовищі на території США.

Крім того, систему планують “перевчити” та оновити, базуючись виключно на даних американських користувачів.

Реакція Трампа та позиція Китаю

Президент США Дональд Трамп привітав завершення угоди у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав нових власників “великими американськими патріотами” і подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за співпрацю.

За словами Трампа, ця угода є “кваліфікованим відчуженням”, що позбавляє ByteDance контролю над платформою та робить роботу TikTok у США законною.

Водночас МЗС Китаю висловилося більш стримано, зазначивши, що країна поважає бажання підприємств і підтримує рішення, які відповідають китайським законам та балансують інтереси сторін.

Попри позитивні заяви Білого дому, деякі експерти з питань американо-китайських відносин налаштовані скептично. Зокрема, у Hudson Institute угоду назвали занадто м’якою, висловивши побоювання, що Пекін все одно міг залишити за собою певні важелі впливу.

Нагадаємо, епопея з можливим баном TikTok тривала з квітня 2024 року, коли Конгрес ухвалив закон про обов’язковий продаж платформи через загрозу національній безпеці.

Крайній термін продажу спливав 19 січня 2025 року, проте Трамп п’ять разів відкладав введення санкцій, поки тривали переговори.

Джерело : Politico

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.